أمنية، إحدى شركات Beyon تواصل دعم مجتمع الألعاب الإلكترونية في الأردن برعايتها بطولة Red Bull Wings Cup 2026

خبرني - في إطار حضورها المستمر في الفعاليات التي تواكب اهتمامات الشباب وتطلعاتهم، رعت أمنية، إحدى إحدى شركات Beyon، بطولة Red Bull Wings Cup – Jordan 2026، التي أُقيمت يوم الاثنين 9 تشرين الثاني في مركز التأهيل والتدريب للرياضات الإلكترونية (The ARC) بمجمع الملك حسين للإعمال. وجمعت البطولة، التي أُقيمت بالشراكة مع ريد بُل والبنك الأهلي الأردني، عشّاق الألعاب الإلكترونية للتنافس في لعبة EA SPORTS FC™ 27 ، ضمن تجربة جمعت بين التكنولوجيا والمنافسة والترفيه.

وتأتي هذه الرعاية امتداداً لدعم أمنية للفعاليات الرياضية والترفيهية والشبابية في المملكة، وإسهاماً في نمو مجتمع الألعاب الإلكترونية في الأردن. فمنذ سنوات، تعمل الشركة على تعزيز تواصلها مع الشباب من خلال خدمات الاتصال التي تقدمها، ودعم الأنشطة والمنصات التي تتيح لهم تنمية اهتماماتهم والتفاعل مع أقرانهم وخوض تجارب جديدة تواكب تطوّر أنماط الترفيه والتواصل.

ومع تطوّر الألعاب الإلكترونية وخدمات البث والترفيه الرقمي، تزداد أهمية سرعة الاتصال واستقراره وانخفاض زمن الاستجابة. وفي هذا السياق، تواصل أمنية الاستثمار في تطوير شبكتها وتوسيع بنيتها التحتية في مختلف أنحاء المملكة، إلى جانب تعزيز خدمات الجيل الخامس (5G) والإنترنت المنزلي عبر الألياف الضوئية (الفايبر)، لتلبية احتياجات المستخدمين المتنامية في اللعب عبر الإنترنت ومشاهدة المحتوى والبث المباشر.

وقالت دينا الداود، المدير التنفيذي لدائرة العلامة التجارية والاتصالات المؤسسية في أمنية: "يشكّل ما يهمّ الشباب جزءاً من رؤيتنا لدور أمنية في حياتهم اليومية. ومن خلال رعايتنا لهذه البطولة، نعزّز تواصلنا مع مجتمع الألعاب الإلكترونية في الأردن، وندعم الفعاليات التي تتيح للاعبين فرصاً للمشاركة والتنافس. ويواكب هذا الدعم استثمارنا في تطوير الشبكة، بما يوفّر للمستخدمين سرعات الاتصال وجودة الأداء التي يحتاجون إليها للاستمتاع بالألعاب والترفيه الرقمي."

ويعزّز حصول أمنية على لقب أفضل شبكة موبايل في الأردن من Ookla، إلى جانب التقديرات الواردة في تقارير مستقلة أخرى، مكانة شبكتها في سوق الاتصالات الأردني. وتعكس هذه التقديرات أثر الاستثمار في أداء الشبكة على جودة تجربة المشتركين في استخداماتهم اليومية. ويأتي تطوير الشبكة والخدمات الرقمية ودعم المبادرات التي تهمّ المجتمع الأردني ضمن جهود الشركة لتوسيع فرص التواصل والاستفادة من الخدمات والتجارب الرقمية.