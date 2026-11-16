جامعة عمان العربية تشارك في فعالية أردنية أوروبية لتعزيز التعاون البحثي ضمن برنامج  (Horizon Europe)

خبرني - تعزيزاً لحضور جامعة عمان العربية في المبادرات الدولية الداعمة للبحث العلمي والابتكار، وانطلاقاً من حرصها على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات البحثية والأكاديمية العالمية، شاركت الجامعة في فعالية بعنوان "الأردن – الاتحاد الأوروبي: نبتكر معاً"، والمتعلقة ببرنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار (Horizon Europe)، والتي نظمها المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا (HCST) وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، في فندق فيرمونت - عمّان.

ومثّل جامعة عمان العربية في البرنامج كلٌ من: الأستاذ الدكتور رامي الشقران عميد كلية العلوم التربوية والنفسية، والأستاذ الدكتورة رنا أبو حويج عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة، والأستاذ الدكتور ماهر حصوة عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة، والدكتور بشار بدر عضو هيئة التدريس في كلية علوم الطيران، والدكتور محمد اسماعيل عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة، والدكتورة بتول الخطيب عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الطبية التطبيقية.

وبهذا الصدد أكد الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية على أهمية انفتاح الجامعة على المبادرات البحثية الدولية، وتعزيز حضورها في مجالات البحث العلمي والتعاون الأكاديمي، مشيراً إلى حرصها على تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على الاستفادة من فرص التعاون والشراكات العلمية العابرة للحدود، وتبادل الخبرات والمعارف مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الدولية، بما يتيح تطوير المهارات البحثية، والاطلاع على أحدث المستجدات العلمية والتقنية، وفتح آفاق جديدة للمشاريع البحثية المشتركة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات الأكاديمية وتعزيز التنافسية البحثية للكلية والجامعة.

وتناولت الفعالية آفاق التعاون البحثي بين المؤسسات الأردنية والأوروبية، والفرص المتاحة لبناء شراكات علمية ضمن مجموعة من الأولويات المشتركة، شملت قطاعات المياه والطاقة والمناخ والأمن الغذائي والصحة والتقنيات الرقمية، كما ناقشت جلسة حوارية متخصصة الآليات العملية التي تمكّن المؤسسات الأردنية من المشاركة في مشاريع برنامج "هورايزن أوروبا"، وبناء تحالفات بحثية فاعلة مع الشركاء الأوروبيين، وتبرز أهمية هذه المشاركة في التعريف بفرص التمويل والتعاون البحثي الدولي، واستكشاف مجالات الشراكة المستقبلية التي تتيح لأعضاء الهيئة التدريسية الانخراط في مشاريع بحثية مشتركة، وتبادل الخبرات مع المؤسسات العلمية الأوروبية، بما يعزز جودة الإنتاج البحثي ويوسع نطاق أثره العلمي.

وتأتي هذه المشاركة انسجاماً مع توجهات جامعة عمان العربية نحو توطيد علاقاتها وشراكاتها الدولية، وتوسيع آفاق التعاون والمشاركة في البرامج والمبادرات البحثية العالمية، بما يعزز حضورها في الأوساط الأكاديمية والبحثية، ويدعم مسيرتها في مجالي البحث العلمي والابتكار.