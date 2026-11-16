جمعية جائزة الملكة رانيا للتميّز التربوي تثمن جهود طلبة من جامعة الزيتونة الأردنية لإسهاماتهم في خدمة الميدان التربوي

خبرني - تقدمت جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي بالشكر لنخبة من طلبة جامعة الزيتونة الأردنية، تقديرًا لجهودهم ومساهمتهم في تطوير حلّ تقني يدعم أعمال الجمعية ويسهم في خدمة القطاع التربوي. وشمل التكريم الطلبة عبدالله رجب، ومحمود علاء الدين، ونور الدين جرادات، وعمر مجدلاوي، من كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال لقاء عُقد يوم الاثنين الموافق 16 تشرين الثاني 2026 في حرم الجامعة، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد أحمد المجالي، والمدير التنفيذي للجمعية سعادة الفاضلة لبنى كمال طوقان.

ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز توظيف التكنولوجيا في خدمة التعليم، والاستفادة من الكفاءات الشبابية في تطوير حلول تقنية تسهم في دعم المؤسسات التربوية وتلبية احتياجاتها، بما يعكس أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والوطنية في تحويل المعرفة الجامعية إلى تطبيقات عملية ذات أثر مجتمعي.

وأعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد أحمد المجالي عن اعتزازه بإنجاز طلبة الجامعة، مشيدًا بكفاءتهم وإبداعهم في توظيف معارفهم ومهاراتهم لخدمة القطاع التربوي، ومؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية محفّزة تدعم الابتكار وتحويل الأفكار إلى مبادرات وحلول عملية تسهم في خدمة المجتمع. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس رسالة الجامعة في إعداد طلبة يمتلكون المعرفة والقدرة على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا، مثمّنًا ثقة جمعية الجائزة بطلبة الجامعة، ومتطلعًا إلى تعزيز التعاون والشراكة مع الجمعية بما يتيح لهم فرصًا أوسع للمشاركة في مشاريع نوعية ذات أثر مستدام.

من جانبها، أعربت الفاضلة لبنى طوقان عن اعتزاز الجمعية بجهود الطلبة وما قدموه من عمل نوعي أسهم في تطوير حلّ تقني يعالج أحد التحديات في القطاع التعليمي، مشيرةً إلى أن مساهمتهم تجاوزت إطار المشروع الجامعي لتجسد وعيًا بالمسؤولية المجتمعية والوطنية، وقدرة على توظيف المعرفة والمهارات العملية في خدمة المؤسسات الوطنية. وأكدت أهمية الاستفادة من طاقات الشباب وإبداعاتهم، معربةً عن تطلع الجمعية إلى البناء على هذا التعاون لتفتح آفاقًا أوسع أمام الطلبة للمشاركة في تطوير القطاع التربوي.

وأكد الجانبان أهمية الاستثمار في طاقات الشباب وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والتربوية، والبناء على التجارب الناجحة

وفي ختام اللقاء، سلّم رئيس الجامعة والمدير التنفيذي للجمعية الطلبة كتب الشكر والتقدير، تثمينًا لجهودهم ومساهماتهم التقنية، وتقديرًا لدورهم في دعم رسالة الجمعية وخدمة الميدان التربوي.

ويشار الى ان جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي انطلقت في الخامس من تشرين الأول 2005، يوم المعلم العالمي، بمبادرة ملكية سامية. وعلى مدى أكثر من عقدين، بنت الجمعية منظومة متكاملة للتميز تجمع بين الجوائز الوطنية والبرامج النوعية المستدامة، بالشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، لتحويل التميز التربوي إلى ثقافة وممارسة مؤسسية