الملك سلمان ينهي مهام قائد قوات التحالف في اليمن ويعينه مستشارا لوزير الدفاع

خبرني - أنهى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الاثنين، مهام الفريق الركن فهد بن حمد السلمان قائدا للقوات المشتركة للتحالف العسكري الداعم للحكومة اليمنية، وعينه مستشارا لوزير الدفاع للشؤون العسكرية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بتعيين السلمان مستشارا لوزير الدفاع للشؤون العسكرية، وتكليف رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة، إضافة إلى مهامه الحالية.

وأوضح الأمر الملكي أن القرار جاء بناء على ما عرضه وزير الدفاع السعودي، ونص على تكليف وزير الدفاع بتنفيذه.

ويأتي القرار غداة تقدم جماعة الحوثيين المدعومة من إيران نحو مدينة عدن، مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وانسحاب القوات الحكومية من مناطق جديدة مطلة على مضيق باب المندب، وفق وكالة فرانس برس.

وخلال الأسابيع الماضية، تكبدت القوات الحكومية اليمنية، التي يدعمها التحالف بقيادة السعودية بالأسلحة والإسناد الجوي، خسائر كبيرة، وانسحبت من مناطق واسعة إثر هجوم مباغت شنه الحوثيون في أيلول الماضي.