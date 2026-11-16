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  • 3.8 مليار دولار حوالات العاملين الواردة إلى الأردن خلال 9 اشهر

3.8 مليار دولار حوالات العاملين الواردة إلى الأردن خلال 9 اشهر

  • 16 نوفمبر 2026
  • 16:56
38 مليار دولار حوالات العاملين الواردة إلى الأردن خلال 9 اشهر

خبرني - ارتفع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة خلال شهر أيلول الماضي بنسبة 7.4%، ليبلغ 397.6 مليون دولار، وفق البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، التي أشارت إلى ارتفاع إجمالي الحوالات الواردة بنسبة 13.7% ليبلغ 3,805.8 مليون دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى 2026.

وأظهرت البيانات خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2026، أن الحوالات الواردة من دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 20.3%، تلتها الحوالات الواردة من الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 19.6%، ثم المملكة العربية السعودية (17.9%)، تبعتها دولة قطر (10.4%) ثم دولة الكويت (5.5%)، فيما شكلت الدول الأخرى (26.3%) من إجمالي الحوالات الواردة.

ومن جهة أخرى، سجلت حوالات العاملين غير الأردنيين الصادرة من المملكة ارتفاعاً بنسبة 4.2% خلال شهر أيلول 2026 لتبلغ 159.5 مليون دولار. أما خلال الثلاثة أرباع الأولى 2026 فبلغت 1,463.7 مليون دولار بارتفاع نسبته 13.0%.

واحتلت حوالات العاملين الصادرة إلى جمهورية مصر العربية المرتبة الأولى من إجمالي الحوالات الصادرة من المملكة لتشكل ما نسبته 43.0%، تلتها جمهورية بنغلادش الشعبية (11.5%) ثم جمهورية الفلبين (4.8%)، وجمهورية اليمن (3.8%)، أما الدول الأخرى فشكلت 36.9% من إجمالي الحوالات الصادرة.

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