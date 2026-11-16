الأردن يبحث مع السعودية الاستفادة من تجربتها في خصخصة الأندية

خبرني - بحثت وزارة الشباب، الاثنين، مع وفد من الخبراء والمختصين في وزارة الرياضة السعودية، تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية الرياضية والاستثمار في الأندية، والاستفادة من التجربة السعودية في خصخصة الأندية وتطوير نماذج إدارتها وتشغيلها.

وجاء اللقاء في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين، بهدف تبادل الخبرات في إدارة المنشآت الرياضية وتشغيلها، وتطوير نماذج الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز استدامة المرافق الرياضية ويرفع كفاءتها التشغيلية.

وأكد أمين عام وزارة الشباب مازن أبو بقر أهمية الاستفادة من التجارب المتقدمة في إدارة المنشآت الرياضية وتشغيلها، وتعزيز التعاون الأردني السعودي في المجالين الشبابي والرياضي، مشيرا إلى عمق العلاقات بين البلدين.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد السعودي أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجربتين الأردنية والسعودية في تطوير المنشآت الرياضية وإدارة الأندية والاستثمار فيها.

واستعرض الوفد التجربة السعودية في إنشاء المسطحات الخضراء وتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية، استعدادا لاستضافة البطولات الرياضية الدولية والعالمية، مشيدا بالإنجازات التي حققتها الرياضة الأردنية.

ويتضمن برنامج زيارة الوفد السعودي جولات ميدانية على عدد من المنشآت الرياضية في المملكة، تشمل مدينة الحسين للشباب، ومجمع الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في البلقاء، ومجمع جرش الرياضي، ومدينة الحسن للشباب، ومجمع الرصيفة الرياضي، ومدينة الأمير محمد للشباب، ومدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب.

كما يشمل البرنامج لقاءات مع مديري المدن الشبابية والمختصين، وزيارات لعدد من الأندية للاطلاع على التجربة الأردنية في إدارتها وتشغيلها.

وضم الوفد السعودي مدير إدارة الدراسات والأراضي عبد الإله الهذيل، ونائب مدير عام الصيانة بندر عسيري، ومدير إدارة صيانة المسطحات الخضراء فيصل المعاوي، ومدير قسم المنظمات الإقليمية سعد السفياني.