غيّرت شهادتها لحماية شقيقها.. حكم لافت بحق أردنية أدينت بشهادة الزور

خبرني - جرّمت محكمة بداية جزاء إربد سيدة بجناية شهادة الزور، بعد إدلائها بشهادتين متناقضتين في قضية اتهمت فيها شقيقها غير الشقيق بالاعتداء الجنسي عليها تحت التهديد، قبل أن تتراجع عن أقوالها أمام محكمة الجنايات الكبرى.

وقررت المحكمة وضعها بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات، وخفض العقوبة إلى الحبس سنة واحدة كأسباب مخففة تقديرية، مع وقف تنفيذها لمدة 3 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

وكانت السيدة قد أكدت في شهادتها الأولى تعرضها للاعتداء والتهديد بأداة حادة، قبل أن تنفي ذلك أمام محكمة الجنايات الكبرى، ثم تعود وتقر بأن شهادتها الأولى هي الصحيحة، وأنها غيّرت أقوالها حتى لا يتضرر شقيقها، نتيجة ضغوط عائلية.

وبررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة بسن المحكوم عليها وظروفها وسجلها السابق، واعتبرت أنها لن تعود إلى مخالفة القانون.