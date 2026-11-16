«علي بابا» تتحدى نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية بإطلاق «كوين 4 ماكس»

خبرني - صعّدت مجموعة «علي بابا القابضة» المنافسة العالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي، بإطلاق نموذجها الجديد «كوين 4 ماكس» (Qwen4-Max)، مدعية أنه يحقق أداء يضاهي أحدث النماذج، التي تطورها شركتا «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، في خطوة تعكس تسارع طموحات الشركات الصينية لمنافسة الولايات المتحدة على ريادة التقنيات المتقدمة.

وقالت المجموعة الصينية، إن النموذج الجديد حقق نتائج متقدمة في اختبارات أداء البرمجة، وضعته بين أفضل النماذج عالمياً، متفوقاً على نموذج «كلود فابل 5.1» التابع لـ«أنثروبيك»، وكذلك نموذج «كيمي كيه 3.1 برو»، الذي طورته شركة «مونشوت» الصينية، ولم تكشف «علي بابا» عن إتاحة أوزان النموذج الجديد بصورة مفتوحة، بما يسمح للمطورين بتنزيله وتخصيصه، لكنها أشارت إلى اعتزامها طرح إصدارات أصغر من عائلة «كوين» خلال الفترة المقبلة.

ويأتي الإطلاق ضمن موجة متسارعة من الابتكارات الصينية في الذكاء الاصطناعي، تقودها شركات «علي بابا» و«مونشوت» و«ديب سيك»، في مواجهة الهيمنة الأمريكية على تطوير النماذج المتقدمة، مع تركيز متزايد على تحسين قدرات البرمجة والاستدلال وتنفيذ المهام المعقدة، وشملت الإصدارات الصينية الحديثة أيضاً نموذج «هونيوان 4» من شركة «تينسنت»، إلى جانب أحدث نماذج «مونشوت».

وتعزز «علي بابا» موقعها في هذا السباق، من خلال استراتيجية تتجاوز تطوير التطبيقات والنماذج اللغوية، لتشمل بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، تضم البنية التحتية الحاسوبية والرقائق الإلكترونية، ومراكز البيانات، بما يمنحها قدرة أكبر على التحكم في مختلف حلقات سلسلة القيمة لهذه الصناعة.

وتحظى عائلة نماذج «كوين» بمكانة بارزة في سوق النماذج مفتوحة الأوزان، إذ أصبحت من أكثر عائلات الذكاء الاصطناعي تحميلاً على مستوى العالم، مستفيدة من استراتيجية التوسع، التي يقودها الرئيس التنفيذي للمجموعة، إيدي وو، والرامية إلى توسيع قاعدة المطورين والشركات التي تعتمد على تقنياتها.

وفي إطار تعزيز قدراتها في مجال أشباه الموصلات أعلن وو في سبتمبر الماضي أن وحدة تصنيع الرقائق التابعة للمجموعة «تي-هيد» (T-Head)، التي تقدمت مؤخراً بطلب للإدراج في بورصة هونغ كونغ، تستهدف طرح أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين بالسوق المحلية، بما يدعم جهود بناء قدرات حاسوبية محلية،وتقليص الاعتماد على التقنيات الأجنبية، كما وضعت المجموعة تحقيق الذكاء الاصطناعي العام (AGI) ضمن أولوياتها الاستراتيجية، بالتوازي مع خطط طموحة لتوسيع بنيتها التحتية، إذ يستهدف وو إنشاء مراكز بيانات حول العالم بقدرة إجمالية تصل إلى 20 غيغاواط بحلول عام 2032، في توجه يعكس حجم الاستثمارات المطلوبة لتشغيل النماذج المتقدمة، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة التوسع التقني عززت «علي بابا» إجراءات الحماية الأمنية في أحدث نماذجها، عقب حوادث أثارت مخاوف بشأن مخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بالنماذج مفتوحة الأوزان، ولا سيما احتمالات إساءة استخدامها أو توظيفها في أنشطة ضارة. وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه مماثل لدى «تينسنت» و«مونشوت» لتشديد ضوابط السلامة والأمن.

ويعكس إطلاق «كوين 4 ماكس» تحول المنافسة العالمية في الذكاء الاصطناعي من مجرد سباق لإنتاج نماذج أكثر تطوراً إلى معركة أوسع للسيطرة على البنية التحتية والرقائق والقدرات الحاسوبية، في وقت تسعى فيه الشركات الصينية إلى إثبات قدرتها على تقديم بدائل تنافسية للنماذج الأمريكية، سواء من حيث الأداء أو الكلفة أو نطاق الاستخدام.