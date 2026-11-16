موجة بيع في العملات المشفرة.. و«بتكوين» دون 65 ألفاً

خبرني - تراجعت العملات المشفرة بشكل جماعي، خلال تعاملات الاثنين، مع استمرار عمليات تخارج المستثمرين من صناديق البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة، في ظل متابعة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لاستشراف آفاق السياسة النقدية.

وانخفضت عملة بتكوين 1.16 % إلى 64223 دولاراً، والإيثريوم 1.63 % إلى 1796 دولاراً، وهبطت سولانا 1.3 % إلى 70.85 دولاراً، وإكس آر بي 1.7% إلى 0.94 دولار، ودوجكوين 0.97 % إلى 0.058 دولار.

وتخارجت رؤوس الأموال من صناديق البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، حيث سحب المستثمرون صافي 1.07 مليار دولار في الأسبوع الماضي، بحسب بيانات «سوسوفاليو».

ويأتي هذا التراجع الجماعي في أسواق العملات المشفرة في إطار تفاعل المستثمرين مع عدة عوامل اقتصادية ومؤسسية مترابطة، تؤثر بشكل مباشر على شهية المخاطرة العالمية.

وتخيم حالة من الحذر على الأسواق المالية مع استمرار ترقب المستثمرين لتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ويسعى المتعاملون لاستشراف توقيت وتيرة خفض أسعار الفائدة المتوقعة خلال العام، حيث تسببت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، وتضارب بيانات التضخم في تقلب التوقعات بشأن السياسة النقدية، وعادة ما تؤدي تكهنات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إلى ضغوط بيعية على الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات الرقمية.

ويعكس استمرار تخارج رؤوس الأموال للأسبوع الثالث على التوالي (بإجمالي تجاوز المليار دولار) تغيراً ملحوظاً في استراتيجيات المستثمرين المؤسسيين، فبعد أن كانت هذه الصناديق محركاً رئيسياً للتدفقات الداخلة والارتفاعات السابقة تحولت المؤسسات الكبرى إلى سياسة التحفظ، وجني الأرباح أو إعادة تخصيص الأصول نحو ملاذات آمنة، متأثرة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وعلى الصعيد الفني يرى محللو الأسواق أن حفاظ البتكوين على تداولات أعلى من مستويات الدعم النفسي الحالية يعد أمراً حيوياً لمنع موجة هبوط أعمق قد تستهدف مستويات أدنى. في المقابل يظل أداء العملات البديلة مثل الإيثريوم وسولانا مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بقدرة السوق الأوسع على استعادة السيولة، وثقة المستثمرين خلال الفترة المقبلة.