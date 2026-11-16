الملك يرعى احتفال صندوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية بمرور 25 عاما على تأسيسه

خبرني - رعى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الاثنين، احتفال صندوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية، بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسه.

وتضمن الاحتفال عرضا مرئيا تناول إسهامات الصندوق في مختلف القطاعات منذ تأسيسه عام 2001 في دعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال مبادراته وبرامجه ومشاريعه في مختلف محافظات المملكة.

وشهد الاحتفال، الذي أقيم في مجمع الملك الحسين للأعمال، إطلاق استراتيجية الصندوق للأعوام (2027–2030) والتي تضمنت توجهاته وأولوياته لتعزيز جهود التنمية خلال الفترة المقبلة.

وتضمن الاحتفال استعراض قصص نجاح لشباب وشابات استفادوا من برامج الصندوق ومشاريعه، إذ شاركوا تجاربهم وأبرز إنجازاتهم في مجالات متنوعة، الأمر الذي يعكس دور الصندوق في تمكين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية المجتمعية.

وجرى إطلاق الهوية الجديدة لمختبر الألعاب الأردني التابع للصندوق، تحت مسمى "مختبر التقنيات الناشئة وصناعة الألعابEDGE " بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع صناعة الألعاب والتكنولوجيا الرقمية.

وقبيل الاحتفال، جال جلالة الملك في معرض لأبرز محطات وإنجازات الصندوق وعدد من مشاريعه ومبادراته، واطلع جلالته على مشروع مختبر التقنيات الناشئة وصناعة الألعاب.

وحضر الاحتفال عدد من أصحاب السمو الأمراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ورئيس مجلس أمناء الصندوق حديثة الخريشة، والمدير العام للصندوق الدكتور سامر المفلح، وعدد من المسؤولين.