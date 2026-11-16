التحالف بقيادة السعودية يعترض ويدمّر مسيرتين حوثيتين في مكة والرياض

خبرني - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، الاثنين، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثيين في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان نشره عبر حسابه على منصة إكس، إن قوات التحالف اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقتين.

وكان التحالف أعلن، الأحد، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثيين في منطقة مكة المكرمة، قبل أن يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أخرى في منطقة المدينة المنورة، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما أعلن التحالف، السبت، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين في منطقتي الرياض والجنوبية، اتهم جماعة الحوثيين بإطلاقهما.

وفي 11 تشرين الثاني، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثيين في منطقتي مكة المكرمة والجنوبية، إلى جانب اعتراض 3 صواريخ طوافة (كروز) أطلقت باتجاه منطقة الرياض.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على مناطق سعودية، بما في ذلك المطارات والموانئ والمنشآت النفطية، منذ تجدد الأعمال القتالية في اليمن في تموز الماضي.

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من البلاد، فيما تدخلت السعودية عام 2015 على رأس تحالف عسكري لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وكانت حدة المعارك قد تراجعت خلال السنوات الماضية، قبل تجدد القتال في تموز 2026، وانهيار الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وصمدت إلى حد كبير منذ عام 2022.