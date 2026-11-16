جائزتا أوسكار فخريتان للممثلة الأميركية غلين كلوز والمخرج البريطاني ريدلي سكوت

خبرني - نال كل من الممثلة الأميركية غلين كلوز والمخرج البريطاني ريدلي سكوت جائزة أوسكار فخرية تقديرا لإنجازاتهما طوال مسيرتيهما، في احتفال حضره عشرات النجوم من عالم السينما والتلفزيون الأحد في هوليوود.

وخلال مسيرتها الممتدة على خمسين عاما، رُشّحت كلوز مرتين لجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن فيلمي "فيتل أتراكشن" و"دينجرس لييزونس"، وست مرات لجائزة أفضل ممثلة بدور ثانوي، لكنها لم تفز بأي منهما.

أما ريدلي سكوت الذي رُشّح ثلاث مرات لجائزة أفضل مخرج عن أفلام "ثيلما أند لويز" و"غلادييتور" و"بلاك هوك داون"، فلم ينجح هو الآخر في الفوز بالتمثال الذهبي الشهير.

وقالت غلين كلوز "لم أشعر بالقلق مطلقا بشأن فوزي من عدمه، حتى وإن ظننت أحيانا أن لديّ فرصة. لطالما اعتبرت أنّ مجرّد حضوري في القاعة شرف عظيم".

ولم يحضر سكوت (88 عاما) الاحتفال لكنه وجّه كلمة شكر عبر رسالة مصوّرة سُجّلت مسبقا.

ومن المقرر إقامة احتفال توزيع جوائز الأوسكار لعام 2027 في 14 آذار المقبل في لوس أنجلوس.