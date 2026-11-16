ظهرت في فيديو متداول.. الأمن يوضّح تفاصيل حادثة إطلاق النار في محافظة مادبا

خبرني - أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل حادثة إطلاق النار والتي ظهرت في فيديو جرى تداوله اليوم ،مؤكداً أن الحادثة وقعت في محافظة مادبا قبل أيام وأصيب على إثرها أحد الأشخاص حيث أسعف إلى المستشفى وتلقى العلاج وغادرها بحالة جيدة.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى تحديد مطلق النار والشخص الذي كان برفقته وألقي القبض على أحدهما فيما جرى التعميم عن الآخر، وبالتحقيق مع المقبوض عليه أكّد أن الحادثة وقعت إثر خلافات سابقة فيما بينهم، وجرى تحويله للقضاء وتوقيفه داخل أحد مراكز الإصلاح والتاهيل على إثر ذلك، والبحث ما زال جارياً عن الشخص الآخر.