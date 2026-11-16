زين تنظّم بطولة الجنوب  للعبة FC27  على متن قارب وسط البحر الأحمر في تجربة تُقام للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط بمدينة العق

خبرني - في تجربة تجمع بين الألعاب الإلكترونية والسياحة والترفيه، نظّمت شركة زين الأردن، ومن خلال مركزها للرياضات الإلكترونية Zain Esports Jo، بطولة للعبة FC27 على متن أكبر قارب سياحي (White Prince)، في رحلة وسط البحر الأحمر بمدينة العقبة، بمشاركة لاعبين من مختلف مناطق جنوب المملكة.

وتأتي هذه البطولة في إطار استراتيجية شركة زين الأردن الرامية إلى دعم نمو وتطوير قِطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة، وتعزيز حضوره كأحد القطاعات الرقمية والترفيهية الواعدة، من خلال توفير منصات تفاعلية تتيح للاعبين الشباب إبراز مهاراتهم وتنمية قدراتهم واكتساب المزيد من الخبرات عبر المشاركة في المنافسات والبطولات المتخصصة، كما تحرص شركة زين على توسيع نطاق أنشطتها والوصول إلى الشباب في مختلف محافظات المملكة، بما يعزز الشمولية ويوفّر فرصاً أوسع أمام المواهب الشابة للمشاركة والانخراط في هذا القطاع، إلى جانب توظيف هذه الفعاليات في تسليط الضوء على الوجهات السياحية الأردنية والترويج لها بأساليب مبتكرة وفي مقدمتها مدينة العقبة.

وتعكس هذه البطولة توجه شركة زين نحو تقديم تجارب جديدة تتجاوز الأُطر التقليدية لبطولات الألعاب الإلكترونية، من خلال دمج المنافسات الرقمية مع مجالات السياحة والترفيه بما يثري تجربة المشاركين والحضور ويمنحهم فرصة للاستمتاع بأجواء مختلفة تجمع بين شغف الألعاب الإلكترونية وجمال الطبيعة البحرية في العقبة ويسهم في الترويج لمدينة العقبة وما تتمتع به من مقومات سياحية وطبيعية، بما في ذلك شواطئها الخلابة ومياه البحر الأحمر وما توفّره من تجارب وأنشطة متنوعة تستقطب الزوار والسياح.

وشهدت البطولة مشاركة 26 لاعباً خاضوا منافسات حماسية وسط أجواء تنافسية وتفاعل لافت من الحضور، واختُتمت الفعالية بحفل لتتويج الفائزين وتوزيع الجوائز، حيث حصد علي الضمور لقب البطولة ونال المركز الأول، وجاء مصطفى زهدي في المركز الثاني، فيما حلّ مأمون موسى خضر في المركز الثالث، وياسر المشايخ في المركز الرابع.

وقدّمت البطولة تجربة مختلفة عن المنافسات التقليدية في عالم الألعاب الإلكترونية، حيث جرت المنافسات على متن القارب White Prince)) -الذي قدّمته شركة Sun &Fun- وسط أجواء حماسية وتفاعلية وإطلالات بحرية على مياه البحر الأحمر، مما أضفى طابعاً مميزاً على البطولة وجمع بين أجواء التنافس في الألعاب والرياضات الإلكترونية والتجربة السياحية والترفيهية التي تتميز بها مدينة العقبة.

وتواصل شركة زين الأردن ومن خلال مركزها للرياضات الإلكترونية Zain Esports Jo جهودها في دعم وتطوير قِطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة، عبر تنظيم البطولات والفعاليات التي تستقطب المواهب الشابة وتوفّر لهم منصات للتنافس وإبراز قدراتهم وتسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز حضورهم في هذا القِطاع المتنامي بما يدعم نمو القِطاع في المملكة ويفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب المهتمين بهذا المجال.