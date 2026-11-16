(إكس بينغ) الصينية تستعد لإطلاق سيارتها الطائرة بمقعدين عام 2027

خبرني - تعتزم شركة "إكس بينغ" الصينية بدء التشغيل التجاري المحدود لسيارتها الطائرة ذات المقعدين خلال النصف الثاني من عام 2027.

وكما أفادت صحيفة "الغارديان"، سيقتصر استخدام السيارة في البداية على الرحلات الترفيهية في مناطق مخصصة، إضافة إلى عمليات الإنقاذ في الأماكن التي يصعب الوصول إليها. وتُقدّر تكلفة السيارة بنحو 300 ألف دولار.

واستغرق تطوير المشروع قرابة عشر سنوات، أجرى المهندسون خلالها سلسلة من الاختبارات، شملت اختبار نماذج الدراجات النارية الطائرة في موقع الشركة بمدينة قوانغتشو. وتستعد "إكس بينغ" حاليا لطرح السيارة في السوق، غير أن استخدامها في المرحلة الأولى سيخضع لقيود صارمة. وسيتمكن المالكون، على وجه الخصوص، من التحليق في الحدائق المعتمدة من السلطات وغيرها من المواقع المجهزة خصيصا لهذا الغرض.

ويأمل رئيس شركة "إكس بينغ"، ديلي تشاو، أن يكون عشاق الأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق من أوائل المشترين. وقد تكون السيارة الطائرة مفيدة لممارسي الغوص وركوب الأمواج، وكذلك لمحبي الرحلات على الطرق الوعرة. ومن المجالات الأخرى المحتملة لاستخدامها تقديم المساعدة في حالات الطوارئ بالمناطق التي يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية.

ووفقا للمواصفات المعلنة، تستطيع السيارة الطائرة قطع نحو 30 كيلومترا بشحنة واحدة، والتحليق على ارتفاع يصل إلى كيلومتر واحد. وتعتزم الشركة مستقبلا مضاعفة مدى الطيران باستخدام بطاريات كهربائية ذات كثافة طاقة أعلى.

سيارة وطائرة في هيكل واحد

تُعد الوحدة الطائرة جزءا من نظام النقل المعياري "حاملة الطائرات البرية" Land Aircraft Carrier، الذي كشفت عنه شركة "إكس بينغ" خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES عام 2025. ويتألف النظام من مركبتين: سيارة كهربائية أرضية وطائرة كهربائية مدمجة قادرة على الإقلاع والهبوط عموديا. ويمكن فصل الطائرة عن السيارة واستخدامها للتحليق، ثم إعادتها إلى مكانها.

ويُطلق على الجزء الأرضي اسم "السفينة الأم"، وهو عبارة عن سيارة كهربائية بست عجلات وثلاثة محاور، تتمتع بنظام دفع رباعي ومحور خلفي قابل للتوجيه. ويبلغ طولها نحو 5.5 متر، وعرضها مترين، ما يجعلها مناسبة للوقوف في مواقف السيارات العادية. وتضم مؤخرتها حجرة مخصصة للطائرة وآلية آلية لاستخراجها، كما تعمل السيارة محطة شحن متنقلة.

ووفقا لبيان الشركة، يتيح نظام الدفع الكهربائي المزود بموسع للمدى، والمبني على منصة بجهد 800 فولط تستخدم كربيد السيليكون، قطع مسافة تتجاوز 1000 كيلومتر. وقد حُسب هذا المدى وفق دورة الاختبار الصينية CLTC، ولذلك قد تختلف المسافة الفعلية في ظروف القيادة الواقعية.

أما الوحدة الجوية، فهي مصممة لنقل شخصين، وتضم ستة دوارات موزعة على مجموعتين ومزودة بقنوات واقية. وقبل الإقلاع، تُفتح الأذرع والشفرات، بينما تُطوى داخل الهيكل بعد الهبوط، بما يسمح بوضع الطائرة داخل السيارة. ويعتمد التصميم على البلاستيك المقوى بألياف الكربون، كما زُوّدت المقصورة بزجاج بانورامي يوفر مجال رؤية بزاوية 270 درجة.



التحكم والإنتاج

يمكن قيادة الطائرة يدويا أو باستخدام الوضع الذاتي. وقد خُصصت عصا تحكم واحدة للقيادة اليدوية، فيما تشمل الوظائف الآلية الإقلاع بضغطة زر، وتخطيط المسار، والتحكم في الطيران، والمساعدة على الهبوط. كما زودت الشركة النظام بأنظمة احتياطية للمحركات وأجهزة التحكم وإمدادات الطاقة والاتصالات.

وتستغرق عملية فصل الوحدة الجوية عن السيارة وإعادتها إليها نحو خمس دقائق. ويمكن شحنها أثناء توقف السيارة الأرضية أو خلال سيرها.

ولإنتاج هذا النظام، أنشأت شركة "إكس بينغ" مصنعا في مدينة قوانغتشو تبلغ مساحته 120 ألف متر مربع، وبدأ الإنتاج التجريبي فيه في نوفمبر 2025. وصُمم المصنع لإنتاج ما يصل إلى 10 آلاف وحدة جوية سنويا، فيما يبلغ الهدف الأولي 5 آلاف وحدة. وكان من المقرر في البداية تسليم السيارات للعملاء عام 2026، لكن الموعد المتوقع تأجل إلى عام 2027.