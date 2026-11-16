اضطرابات الرحلات الجوية الأمريكية قد تستمر لبعض الوقت

خبرني - لا تزال آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة تتعرض للإلغاء والتأخير، بينما يواصل نظام مراقبة الحركة الجوية الأمريكي التعافي من عطل فني أدى إلى فرض وقف نادر لحركة الطيران على مستوى البلاد.

وقال وزير النقل الأمريكي شون دايفي إن العودة إلى أوضاع التشغيل الطبيعية لحركة الملاحة الجوية قد لا تتحقق قبل الاثنين.

وأضاف في مقابلة مع شبكة سي بي إس، الشريك الأمريكي لبي بي سي: "لدينا طائرات وأطقم عمل ليست في المواقع المخصصة لها، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت". وكان أكثر من 8800 رحلة قد تأخرت، في حين أُلغيت 2400 رحلة الأحد الماضي.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس قبل يوم واحد إلى الموافقة على تخصيص المزيد من الأموال لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية. وكان قرار وقف جميع الرحلات المقرر إقلاعها من الولايات المتحدة الجمعة الماضية قد تسبب في فوضى في المطارات في مختلف أنحاء البلاد.

وكان أكثر من 3500 طائرة في الجو عندما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) عند الساعة 15:54 بالتوقيت الشرقي للولايات وقف الرحلات الجوية حتى إشعار آخر. وتم تحويل مسار بعض الرحلات إلى مطارات أخرى، بينما واصلت رحلات أخرى طريقها إلى وجهاتها.

وفي أعقاب ذلك، تأخرت 8500 رحلة وأُلغي نحو 8000 رحلة أخرى، وفقاً لموقع فلايت أوير.

وأدى وقف حركة الملاحة الجوية إلى بقاء ركاب عالقين داخل الطائرات على المدرجات، غير قادرين على الإقلاع أو العودة إلى البوابات. كما علق آخرون في المطارات، بينهم من كانوا ينامون على الأرض، وآخرون يحاولون التواصل مع شركات الطيران دون جدوى.

وتوقف العمل بقرار وقف الرحلات الجوية بعد نحو أربع ساعات ونصف الساعة، لكن تداعياته استمرت على مدار عطلة نهاية الأسبوع.

وألغت شركات الطيران أكثر من 5900 رحلة السبت الماضي، في حين تأخرت أكثر من 7000 رحلة أخرى.

ولا يزال المحققون يعملون على تحديد سبب هذا العطل والمسؤول عنه، لكن دافي قال إن الإدارة قررت وقف الرحلات الجوية بعد حدوث أعطال في نظام رئيسي يتيح لمراقبي الحركة الجوية والطيارين التواصل.

وأوضح وزير النقل أن جهاز توجيه يعمل بالكمبيوتر (راوتر)، تم تركيبه ضمن عملية تحديث لاستبدال الأسلاك النحاسية بالألياف الضوئية، بدأ في إرسال إشارات خاطئة.

وأكد، أثناء إدلائه بتصريحات الأحد الماضي، أن جهاز التوجيه، وهو مُعَدّة تُستخدم لتوجيه حركة البيانات عبر الشبكة، تم تركيبه في إل دورادو بولاية أركنساس، وأنه "تسبب في عطل جسيم بشبكتنا".

وأضاف دافي أن المشكلات التي تواجهها حركة الملاحة الجوية قد تستمر في الظهور إلى أن تُدخل الولايات المتحدة تحديثات جوهرية على نظام مراقبة الحركة الجوية لديها، مؤكداً أن النظام يحتاج إلى عملية تحديث شاملة.

وأضاف، في تصريحات أخرى أدلى بها لشبكة إن بي سي الإخبارية: "دعونا لا نكذب على بعضنا البعض. يتعين علينا الاستثمار في شبكة أُهملت لعقود".

وفي منشور على منصة تروث سوشيال الأحد الماضي، حث ترامب المشرعين الأمريكيين على تخصيص الأموال اللازمة، قائلاً: "يمكننا بناؤه بسرعة وكفاءة".

وأضاف: "سيكون أفضل نظام في أي مكان في العالم. جزء كبير من نظامنا الحالي لمراقبة الحركة الجوية يعود إلى 50 سنة مضت، وهو أمر مثير للسخرية! لقد بدأنا العمل بالفعل، لكن ينبغي إنجازه دفعة واحدة، لا على مراحل متفرقة".

ويرى خبراء أن الولايات المتحدة تستخدم تقنيات قديمة في مجال اتصالات الطيران.

ووصف محلل الطيران مايلز أوبراين النظام الأمريكي بأنه "منزل آيل للسقوط بات على وشك صدور قرار بإخلائه وهدمه".

وقال لبي بي سي: "أعتقد أن معظمنا يمكنه أن يتوصل إلى نتيجة مؤداها أننا سمحنا لهذا النظام بالتدهور. إنه أسوأ من مجرد منزل يحتاج إلى ترميم".