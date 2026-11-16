"كل ما درسته كان بلا جدوى" : كيف يغير الذكاء الاصطناعي مساراتنا المهنية؟

خبرني - قبل ثلاث سنوات، اتخذ البريطاني كايل بالمر قراراً اعتبره كثيرون متسرعاً: أغلق شركته المتخصصة في التسويق الرقمي رغم امتلاكها عقوداً وعملاء بعوائد كبيرة. لكنه يقول اليوم إنه شعر بأن ما يقدمه أصبح مهدداً بالتحول إلى خدمة يمكن لأي شخص الحصول عليها بضغطة زر.

يقول بالمر: "عندما ظهر GPT-4 أدركتُ أن قيمة كثير مما نقدمه ستتراجع، بدأ العملاء يسألون عن الذكاء الاصطناعي حينها وطلب تخفيض أسعار خدماتنا." بعد أشهر قرر بالمر إغلاق الشركة لأنه شعر أنه سيواجه صعوبة متزايدة في إقناع العملاء بالدفع مقابل خدمات باتت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على تنفيذ أجزاء كبيرة منها.

ويتابع "كنت أعلّم نفسي كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ولاحظت حينها أن السنوات التي أمضيتها وأنا أدرس وأتدرب وأعمل على تطوير مهاراتي، كانت بلا جدوى"، يقول بنبرة متهكمة. "الآن هناك أداة جعلت نتائج هذه الخبرات متاحة لكل العالم مقابل 20 دولاراً في الشهر"، وهو في المتوسط ما يحتاج مستخدمو برامج الذكاء الاصطناعي إنفاقه للحصول على خدمات مميزة.

قصة بالمر ليست فريدة. فمع كل إعلان جديد عن تسريحات وظيفية في شركات كبرى، يعود السؤال نفسه: هل أصبح الذكاء الاصطناعي سبباً حقيقياً للاستغناء عن الموظفين، أم ذريعة مناسبة لإعادة الهيكلة وخفض التكاليف؟

موجة متسارعة من التسريحات

خلال الأشهر الماضية أعلنت شركات عالمية عدة خططاً لخفض أعداد العاملين فيها، بالتزامن مع استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبنية التحتية الرقمية. وشهدت شركات تكنولوجيا كبرى عمليات إعادة هيكلة واسعة بينما ضخت مليارات الدولارات في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

ففي يوليو/تموز 2026، أعلنت مايكروسوفت تسريح نحو 4800 موظف، بما يعادل 2.1 في المئة من قوتها العاملة، بينما واصلت الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومنتجات "كوبايلوت". كما واصلت أوراكل إعادة هيكلة واسعة شملت خفض نحو 21 ألف وظيفة، معلنة أن ذلك بهدف الحد من التكاليف المرتبطة بالتوسع في مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، خفضت أمازون عدد الوظائف في أقسام الخدمات اللوجستية وخدمات البائعين، بالتزامن مع توسيع الاعتماد على الأتمتة والذكاء الاصطناعي في المستودعات والعمليات التشغيلية. ولم يقتصر الأمر على قطاع التكنولوجيا، إذ أعلنت بنوك بريطانية مثل باركليز ونات ويست تسريحات للموظفين وسط تنامٍ في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحسب رويترز.

كذلك أشارت مجموعة بي تي إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يسرّع خفض العمالة ضمن خطتها القائمة لإلغاء ما بين 40 ألفاً و55 ألف وظيفة بحلول عام 2030.

"ذريعة" لإخفاء العيوب؟

لكن الربط المباشر بين هذه التسريحات والذكاء الاصطناعي لا يحظى بإجماع بين الخبراء.

يرى حمود المحمود، رئيس تحرير "هارفارد بزنس ريفيو العربية"، أن جزءاً من الصورة يعود إلى مرحلة ما بعد جائحة كورونا. ويقول إن كثيراً من الشركات وظفت أعداداً كبيرة من العاملين استناداً إلى توقعات متفائلة للنمو الرقمي، ثم اكتشفت لاحقاً أنها "بالغت في التوظيف".

ويضيف أن الذكاء الاصطناعي "يُستخدم أحياناً كذريعة لتفسير التسريحات"، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن للتقنية تأثيراً حقيقياً بدأ يظهر بالفعل، وإن كان أبطأ مما توقعته بعض الشركات.

وتدعم الأرقام هذا الطرح جزئياً. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، ووفق بيانات عام 2025 التي نشرتها شركة تشالنجر غراي آند كريسمس لخدمات التوجيه المهني وإعادة التسكين الوظيفي، نُسب ما يزيد على 54 ألف وظيفة فقط من أصل أكثر من 1.2 مليون حالة تسريح أُعلن عنها إلى الذكاء الاصطناعي، أي ما يقارب 4.5 في المئة من الإجمالي.

من جهته، يقول نادر غزال، رئيس الشبكة الدولية للذكاء الاصطناعي الأخلاقي، إن كثيراً من التسريحات ارتبط بعوامل أخرى مثل إعادة الهيكلة والرقمنة والضغوط الاقتصادية. ويضيف: "لا يمكن القول ببساطة إن الذكاء الاصطناعي أخذ مكان الناس. الصورة أكثر تعقيداً من ذلك".

ويرى غزال أن ما يحدث اليوم لا يتمثل غالباً في إلغاء وظائف كاملة، بل في إعادة تصميم الأدوار المهنية.

وفي القطاع الصناعي، يلفت إلى أن الروبوتات والأنظمة المؤتمتة تستطيع تنفيذ الأعمال الروتينية والمتكررة بكفاءة عالية، لكنها ما زالت بحاجة إلى بشر للتعامل مع المواقف المعقدة أو الأعطال أو الأعمال التي تتطلب حكماً بشرياً وخبرة ميدانية. أما في الوظائف المكتبية، فيعتقد أن المهارة الأهم مستقبلاً ستكون القدرة على العمل مع أدوات الذكاء الاصطناعي لا منافستها.

"لا شك أن الذكاء الاصطناعي سيهدد أي شخص غير راغب في التغيير"، ويتابع "الكثير من الوظائف سيتغير شكلها بدلاً من اختفائها بالكامل".

"فريق من الخبراء في جيبك"

تدعم بعض التوقعات هذا الاتجاه. فقد رجحت شركة غارتنر للأبحاث والاستشارات أن يتمكن نحو 30 في المئة من الموظفين الذين استُبدلوا بتقنيات الذكاء الاصطناعي من العودة إلى سوق العمل بحلول عام 2029 إذا ما أعادت الشركات النظر في إستراتيجياتها الخاصة بالقوى العاملة.

ويعتقد حمود المحمود أن عدداً من الشركات التي سارعت إلى التسريح منذ عام 2024 بدأت تدرك أن التحول نحو الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى وقت أطول مما كان متوقعاً. ويقول: "الذكاء الاصطناعي سيحل محل بعض الوظائف بالفعل، لكنه لا يفعل ذلك بالسرعة التي تخيلها كثيرون".

بالنسبة إلى كايل بالمر، كان الخيار الأفضل هو التكيف مع الواقع الجديد بدلاً من مقاومته. فبعد إغلاق شركته، تحوّل إلى تدريب رواد الأعمال والعاملين المستقلين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير أعمالهم.

ويشرح فكرته قائلاً: "رأيت ما فعله الذكاء الاصطناعي بعملي وبأشخاص من حولي، فقررت أن أكون في الجانب الذي يتعلم الاستفادة منه". ويضيف أنه يساعد اليوم أشخاصاً على تأسيس مشاريعهم الخاصة أو تطوير مصادر دخل جديدة بالاعتماد على هذه الأدوات.

ويشبّه التجربة بامتلاك "فريق من الخبراء في جيبك" مقابل تكلفة شهرية محدودة.

ومع ذلك، لا يُخفي بالمر حجم الضبابية التي تحيط بالمستقبل. فالتقنية تتطور بسرعة تجعل التنبؤ بما سيحدث بعد خمس أو عشر سنوات أمراً بالغ الصعوبة. ويقول: "من المفيد أن نتذكر أن تشات جي بي تي لم يَمضِ على ظهوره سوى بضع سنوات فقط. هذا وقت قصير جداً مقارنة بحجم التأثير الذي أحدثه".

ويتابع: "بغض النظر عمّا إذا كان المستقبل سيكون مثالياً أم قاتماً، فإننا على الأرجح سنمرّ بفترة صعبة ومتقلبة خلال العقدين المقبلين، إلى أن تتضح لنا كيفية تفاعل التكنولوجيا مع مجتمعاتنا".