4 جامعات حكومية تفتح باب التقسيط لأبناء متقاعدي الضمان

خبرني - وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اتفاقيات مع 4 جامعات حكومية، بهدف توفير تسهيلات تعليمية لأبناء المتقاعدين الحاصلين على رواتب تقاعدية من الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال إتاحة إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية الجامعية.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، الاثنين، أن الاتفاقيات تشمل جامعة الطفيلة التقنية، وجامعة الحسين بن طلال، وجامعة مؤتة، والجامعة الهاشمية، بما يتيح لأبناء المتقاعدين الملتحقين بهذه الجامعات الاستفادة من خدمة تقسيط الرسوم الدراسية الفصلية، اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني، على أن تُقتطع الأقساط المستحقة مباشرة من الراتب التقاعدي، وفقاً للآلية المعتمدة لهذه الغاية.

وأكدت المؤسسة أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتوسيع نطاق التسهيلات والخدمات المقدمة للمتقاعدين وأسرهم، وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات التعليمية الوطنية، بما يسهم في دعم المسيرة التعليمية لأبناء المتقاعدين والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على أسرهم.

وأضافت المؤسسة أنها مستمرة في التواصل والتنسيق مع الجامعات الحكومية الأخرى لاستكمال توقيع الاتفاقيات معها، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة من هذه التسهيلات لتشمل أبناء المتقاعدين الملتحقين بمختلف الجامعات الحكومية.