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  • أدينت بـ 5 تهم .. السجن لسيدة قاومت رجال الأمن وخلعت ملابسها في عمان

أدينت بـ 5 تهم .. السجن لسيدة قاومت رجال الأمن وخلعت ملابسها في عمان

  • 16 نوفمبر 2026
  • 15:09
أدينت بـ 5 تهم السجن لسيدة قاومت رجال الأمن وخلعت ملابسها في عمان
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خبرني - قضت محكمة صلح جزاء شرق عمان بحبس سيدة أردنية تبلغ من العمر 25 عامًا مدة 4 أشهر، وتغريمها 50 دينارًا، بعد إدانتها بخمس جرائم إثر مقاومتها رجال الأمن العام وشتمهم والتهجم عليهم، وخلع ملابسها في الشارع العام، والإساءة إلى الشعور الديني.

وبحسب تفاصيل القضية، بدأت الواقعة برفض السيدة إبراز هويتها لأفراد دورية أمنية، قبل أن تدخل في مشادة معهم وتقوم بالصراخ والشتم ومحاولة رمي الحجارة باتجاههم ، وقامت بخلع قميصها ، وضرب المركبة اثناء ادخالها اليها، فيما أظهر فحص مخبري أن نسبة الكحول في دمها بلغت 80 مليغرامًا لكل ديسيلتر.

وأدانت المحكمة السيدة بجرائم مقاومة رجال الأمن وتحقيرهم، والقيام بفعل منافٍ للحياء العام، وإهانة الشعور الديني، والسكر المقرون بالشغب، وقررت تنفيذ العقوبة الأشد بحقها، وهي الحبس 4 أشهر وغرامة 50 دينارًا، إضافة إلى الرسوم.

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