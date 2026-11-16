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الأردن.. ضبط 160 شخصاً في 108 قضايا مخدرات خلال أسبوع

  • 16 نوفمبر 2026
  • 15:05
الأردن ضبط 160 شخصاً في 108 قضايا مخدرات خلال أسبوع

خبرني - أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وخلال الأسبوع السادس عشر من حملتهم المشددة ضدّ مادة الكريستال القاتلة تعاملوا مع ١٠٨ قضايا في مختلف محافظات المملكة من بينها ٣٦ قضية للاتجار والترويج لمادة الكريستال القاتلة و ٧٢ قضية تعاطٍ ، أُلقي القبض خلالها على ٥٢ مروجاً وتاجراً تورطوا بتلك القضايا، فيما أُلقي القبض في باقي القضايا على ١٠٨ أشخاص بقضايا الحيازة والتعاطي لمادة الكريستال القاتلة وضُبط بحوزة المقبوض عليهم (١،٤١٦) كيلوغرام من مادة الكريستال القاتلة. 

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ الحملة مستمرة وبكل حزم دون أي تهاون حتى تحقّق أهدافها بنشر الوعي ضد تلك المادة وملاحقة كل مَن يحاول التعامل مع تلك المادة التي تسبّب الموت لمتعاطيها أو ارتكابه لجرائم بشعة تهدّد المجتمع وسلامة أفراده.

مهيباً بالجميع مجدداً، القيام بواجبهم الإنساني والاجتماعي وعدم التردّد بالإبلاغ عن أية معلومات حول أيّ شخص أو أيّة معلومة حول تلك المادة القاتلة عبر هاتف الطوارئ الموحد ٩١١ ، حيث سيتم التعامل معها بمنتهى السّرّية والجدّية.

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