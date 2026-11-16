خبرني - أعادت القوات اليمنية الموالية للحكومة والمدعومة من السعودية نشر قواتها للدفاع عن العاصمة المؤقتة عدن، بعدما انسحبت من منطقة تطل على مضيق باب المندب الإستراتيجي، في حين أفادت مصادر حكومية وعسكرية بتقدّم الحوثيين إلى مسافة 60 كيلومتراً من المدينة.

وقالت أربعة مصادر عسكرية في القوات الحكومية ومصدران حكوميان لوكالة فرانس برس، الأحد، إن الحوثيين سيطروا على مناطق في محافظة لحج، ويتمركزون في معسكر الخرز بمنطقة المضاربة، على بُعد نحو 60 كيلومتراً من عدن.

وقالت القوات الموالية للحكومة إن تأمين عدن والمحافظات المجاورة يمثّل أولوية، وإنها تسحب قواتها من مطار ذُو باب ومنطقة باب المندب لتعزيز خطوط المواجهة والتصدي للتهديدات القائمة.

ويشير الانسحاب إلى انتهاء هجوم مضاد استمر ستة أسابيع لاستعادة مناطق ساحلية من الحوثيين، الذين سيطروا عليها في هجوم مباغت في سبتمبر/أيلول، ويُبقي سيطرتهم على الجانب اليمني من المضيق الحيوي للملاحة الدولية.

وقال مصدران عسكريان من الحوثيين لوكالة فرانس برس إن قوات الجماعة انتشرت في المناطق التي أخلتها القوات الحكومية، من ذُو باب إلى مواقع قرب خور عميرة، على امتداد أكثر من 150 كيلومتراً.

وأظهرت لقطات نشرها الإعلام العسكري للحوثيين، الأحد، مقاتلين ومركبات عسكرية متروكة في مواقع قالت الجماعة إن القوات المدعومة من السعودية انسحبت منها. وتحققت رويترز من موقع التصوير بمقارنة معالمه بصور أرشيفية وصور أقمار اصطناعية، لكنها لم تتمكن من التحقق من تاريخ تصويره.

وقالت القوات الموالية للحكومة إنها "أمّنت" المضيق في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، في إطار سعيها لاستعادة مناطق حيوية من الحوثيين الذين قالوا إنهم سيطروا قبل ذلك بشهر على مناطق شملت جزيرة ميون عند مدخل المضيق ومدينة المخا الساحلية ذات الأهمية الإستراتيجية.

لكن القوات المدعومة من السعودية، التي تقاتل إلى جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قالت يوم الأحد إنها تنسحب لتعزيز القوات في مناطق أخرى، وإن مدينة عدن الجنوبية تمثّل "أولوية"..

وجاء في بيان للقوات المسلحة الجنوبية أن القوات تُسحب "من مطار ذُو باب ومنطقة باب المندب".

وأضاف البيان أن القرار اتُّخذ بهدف "تعزيز خطوط المواجهة والتصدي للتهديدات القائمة".

وقال: "تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من أولوية تأمين العاصمة عدن والمحافظات المجاورة، وتعزيز خطوط المواجهة والتصدي للتهديدات القائمة".

وأكدت أربعة مصادر عسكرية لفرانس برس أن الانسحاب من مناطق البحر الأحمر جاء بعدما تقدّم الحوثيون على طول ساحل محافظة لحج، الواقعة بين باب المندب وعدن.

وكان مسؤولون عسكريون قد أفادوا الوكالة، الجمعة، بأن القوات الحكومية بدأت إقامة تحصينات بأكياس الرمل وحفر أنفاق حول عدن، مع استمرار تقدّم الحوثيين جنوباً.

وسيطرت الجماعة أيضاً على مواقع إستراتيجية في منطقة المقاطرة الجبلية التي يمرّ عبرها الطريق الرئيسي الرابط بين عدن وتعز الخاضعة لحصار الحوثيين منذ أسابيع. وقالت القوات الحكومية، الأحد، إنها ستواصل العمليات الرامية إلى فكّ الحصار عن تعز.

وقال الحوثيون، عند سيطرتهم على الممر المائي، إنهم لا يشكّلون تهديداً للملاحة الدولية عبره، لكنهم سيواصلون استهداف السفن السعودية.

غير أن سيطرتهم عليه أسهمت في ارتفاع حادّ لأسعار النفط العالمية، إذ كانت السعودية تعتمد على البحر الأحمر لتصدير النفط، بعدما أدّت حرب الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران إلى إغلاق مضيق هرمز فعلياً.

وحثّت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، جميع الأطراف على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأشارت إلى أن النساء والأطفال شكّلوا أكثر من 60 في المئة من الضحايا المدنيين الذين وُثّقت حالاتهم منذ تصاعد القتال في أغسطس/آب.

وشنّ الحوثيون هجمات متكررة على مدينة عدن خلال الأسابيع الأخيرة، بينها هجوم استهدف القصر الرئاسي في 15 أكتوبر/تشرين الأول، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وردّت السعودية بشنّ مئات الغارات الجوية، بينما أطلق الحوثيون مئات المسيّرات والصواريخ على مدن المملكة وبنيتها التحتية.

وقدّرت الأمم المتحدة عدد النازحين في اليمن بنحو 330 ألف شخص منذ تصاعد القتال. وأفادت تقارير بمقتل مئات الأشخاص.

دمّرت اليمنَ حربٌ أهلية بدأت عام 2014، عندما أطاح الحوثيون بالحكومة في العاصمة صنعاء.

وتصاعد النزاع عام 2015، بعدما تدخّل تحالف دول عربية بقيادة السعودية في محاولة لإعادة الحكومة إلى السلطة.

وبدأ وقف غير رسمي لإطلاق النار، استمر أربع سنوات، بالتداعي في يوليو/تموز، حين أعلن الحوثيون فرض "حصار بحري" على السعودية، وبدأوا شنّ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على مطارات سعودية ومنشآت نفطية وناقلات في البحر الأحمر.

وقال الحوثيون إن هجماتهم جاءت رداً على حصار سعودي للموانئ والمطارات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، فضلاً عن غارة جوية على مطار صنعاء اتهموا المملكة بتنفيذها.