فيديو لـ منة شلبي يثير التساؤلات ويحدث ضجة

خبرني - أثارت الفنانة المصرية منة شلبي تفاعلا واسعا عقب تداول مقطع مصور وهي ترد على الصحفيين بطريقة ساخرة واعتبرها البعض مسيئة.

وتضمنت المقاطع من لقاءاتها الإعلامية خلال العرض الخاص لفيلم "برلين"، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تصريحات تحدثت خلالها منة شلبي بأسلوب ساخر عن كواليس تصوير الفيلم خارج مصر وبعض الصعوبات التي واجهت فريق العمل، وهو ما أثار انقسامًا بين المتابعين؛ إذ اعتبر البعض ردودها تعبيرًا عن عفويتها المعتادة، بينما رأى آخرون أنها اتسمت بالحدة ولم تكن مناسبة لطبيعة اللقاءات الإعلامية الرسمية.

وأعاد الجدل فتح النقاش حول أسلوب الفنانين في التعامل مع وسائل الإعلام خلال الفعاليات الفنية، والحد الفاصل بين التلقائية والالتزام بالأسلوب الدبلوماسي في الرد على الأسئلة.

في المقابل، أظهرت التغطية الكاملة للفعالية جانبًا آخر من تصريحات منة شلبي، إذ أعربت عن سعادتها وفخرها بعرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي، كما وجهت كلمات تقدير للمخرج أحمد عبد الله السيد، وتحدثت بحماس عن تعاونها مع الفنانة يسرا اللوزي وبقية فريق العمل، مشيدة بالجهود الجماعية التي بذلت خلال التصوير.