بعد الاردن .. حجب تطبيق تلغرام في العراق

خبرني - أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق ، اليوم الاثنين، حجب تطبيق "تلغرام" في العراق، على خلفية عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة، وعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة.

وجاء القرار بعد ساعات من اعلان مديرية الامن العام في الأردن حجب التطبيق.

وقالت هيئة الإعلام العراقية في بيان، إن القرار جاء استناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء والصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، المعدل بالأمر رقم (100)، مشيرة إلى منح الشركة المشغلة مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية.

وأوضحت أن عدم امتثال الشركة للقوانين العراقية وعدم معالجتها المحتوى المخالف استدعى اتخاذ هذا الإجراء التنظيمي، لافتة إلى أن القرار يأتي ضمن مسؤولياتها الرامية إلى الحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، فضلاً عن توظيفها في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني.

وأكدت هيئة أن الحجب يهدف إلى إلزام الشركة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور عبر التطبيق، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجاوزات، والتعاون مع الهيأة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وشددت على أن امتثال الشركات المشغلة للقوانين العراقية والتزاماتها التنظيمية يمثل أساساً لاستمرار تقديم خدماتها داخل البلاد، مؤكدة أن حماية المجتمع وصون الأمن الوطني يمثلان أولوية في تنظيم عمل المنصات الرقمية.

