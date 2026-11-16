إعارة محتملة ومصير غامض.. ماذا ينتظر حمزة عبد الكريم في برشلونة؟

خبرني - يدرس برشلونة إعارة مهاجمه المصري الشاب حمزة عبد الكريم بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة لمنحه فرصة للمشاركة بانتظام واكتساب الخبرة بحسب ما نقله الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

ويأتي هذا الاتجاه في ظل محدودية مشاركات اللاعب مع الفريق الأول هذا الموسم، رغم الثقة التي يوليها النادي الكتالوني لموهبته وإمكاناته المستقبلية، إذ لا ينوي الحسم في مستقبله قبل نهاية الموسم الحالي.

وخاض حمزة عبد الكريم مباراتين فقط في الدوري الإسباني، دخل خلالهما بديلا بإجمالي 12 دقيقة لعب، وهو ما يعكس صعوبة حصوله على فرصة حقيقية للظهور في المنافسات الرسمية.

ورغم تألقه خلال فترة الإعداد للموسم الحالي وتصدره قائمة هدافي برشلونة في المباريات التحضيرية، فإن مشاركاته الرسمية مع الفريق الأول ظلت محدودة للغاية حتى الآن. ولا يعني التفكير في إعارته تراجع برشلونة عن الرهان عليه، إذ ينظر النادي إليه باعتباره موهبة واعدة يمكن أن تستفيد من تجربة خارج الفريق لتطوير قدراتها واكتساب الخبرات.

وكان برشلونة تحرك في سبتمبر الماضي لتأمين مستقبل اللاعب، من خلال تجديد عقده وتحسين راتبه ورفع قيمة الشرط الجزائي، في خطوة تعكس رغبة النادي في حمايته من اهتمام أندية أخرى، خاصة من إيطاليا وألمانيا وإنجلترا.

حقيقة اهتمام كومو بضم المهاجم المصري

وفي سياق الحديث عن مستقبل حمزة عبد الكريم، ارتبط اسمه بنادي كومو الإيطالي، وسط تقارير تحدثت عن اهتمام الأخير بالحصول على خدماته.

لكن فابريزيو رومانو أوضح أن هذه الأنباء لا تعكس وجود مفاوضات فعلية، نقلا عن مصادر مقربة من اللاعب، مؤكدا أن برشلونة لم يتلق أي اتصال رسمي من النادي الإيطالي بشأن التعاقد معه.



وأشار التقرير أيضا إلى امتلاك كومو خيارات هجومية أخرى، من بينها تاسوس دوفيكاس ومويس كين.

وبذلك، لا يوجد انتقال وشيك لحمزة عبد الكريم إلى كومو، بينما يبقى مستقبله مرتبطا بقرار برشلونة خلال الصيف المقبل، سواء بالاحتفاظ به ضمن صفوف الفريق أو الموافقة على إعارته للحصول على فرصة أكبر للمشاركة وإثبات قدراته.