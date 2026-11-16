الفيلم الأردني (سمسم) يحصد جائزتي أفضل فيلم وأفضل ممثل في مهرجان البسفور السينمائي الدولي

خبرني - حقق الفيلم الأردني «سمسم» إنجازاً سينمائياً مميزاً، بفوزه بجائزتي أفضل فيلم وأفضل ممثل في مهرجان البسفور السينمائي الدولي، الذي أقيم في مدينة إسطنبول التركية، حيث نال الفنان الأردني مجد عيد جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم، في تتويج يعزز حضور السينما الأردنية والفنانين الأردنيين في المحافل السينمائية الدولية.

وجاء هذا التتويج تقديراً للعمل السينمائي لفلم سمسم الذي اُنتج بدعم واشراف الهيئة الملكية للأفلام وأخرجته سندس سميرات، وشارك في بطولته إلى جانب مجد عيد كل من سجى كيلاني وجوانا عريضة.

ويحمل فيلم «سمسم» خصوصية أردنية لافتة، إذ جرى تصويره بالكامل في مدينة إربد، بمشاركة طاقم عمل شبابي من أبناء المحافظة، في تجربة سينمائية تعكس الطاقات الإبداعية الشابة، وتؤكد حضور المحافظات الأردنية في صناعة الأفلام والإنتاج السينمائي.

وكان الفيلم قد انطلق في رحلته السينمائية من مهرجان عمّان السينمائي الدولي، قبل أن يشارك في عدد من المهرجانات السينمائية، محققاً حضوراً لافتاً تُوّج بحصد جائزتي أفضل فيلم وأفضل ممثل في مهرجان البسفور السينمائي الدولي.

ويُعد مهرجان البسفور السينمائي، الذي تنظمه مؤسسة البسفور للثقافة والفنون في إسطنبول، من الفعاليات السينمائية الدولية المهمة، إذ يسلط الضوء على تجارب سينمائية محلية وعالمية، ويدعم سينما المؤلف والمواهب الشابة، من خلال مسابقاته للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والوثائقية.

ويشكل هذا الإنجاز إضافة جديدة لمسيرة السينما الأردنية، ويعكس ما تمتلكه من طاقات ومواهب قادرة على الوصول إلى المنصات السينمائية الدولية والمنافسة فيها.