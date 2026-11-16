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فرنسا تحظر مؤقتا قذائف الألعاب النارية

  • 16 نوفمبر 2026
  • 14:35
فرنسا تحظر مؤقتا قذائف الألعاب النارية

خبرني  - قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن السلطات حظرت مؤقتا بيع قذائف الألعاب النارية التي استخدمها بعض المتظاهرين ضد قوات الشرطة وبالقرب من المدارس خلال الاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد.

وأوضحت الوزارة عبر منصة "إكس" أن الحظر الذي سيظل ساريا حتى 27 تشرين الثاني، يهدف إلى "الحد من احتمالات وقوع اضطرابات خطيرة للنظام العام" خلال عمليات إغلاق المدارس الثانوية والجامعات والاحتجاجات، بسبب استخدام الألعاب النارية والمفرقعات.

وتجتاح فرنسا موجة من الاحتجاجات منذ أيلول، بدأت بمطالبات طلابية بتجديد المباني المدرسية وزيادة أعداد المعلمين وإصلاح نظام التعليم الجامعي. 

واتسعت الاحتجاجات لاحقا لتشمل مطالب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، وشاركت فيها نقابات عمالية وناشطون سياسيون، وشهدت في بعض الأحيان أعمال عنف.

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