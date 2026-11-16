الإعلام، والإعلام التربوي!

نحن في عصر إعلاميٍ جديد، متعدّد المصادر، متباعد الاتجاهات! عاصف أحيانًا، ومنافق ودود في أحيان أخرى. وهذا يصعّب على الفرد التقاط الحقيقة!

ولذلك، يجب أن يكون الإعلام استباقيّا لا بعديّا! إعلام يهيء للقرار، إعلام يقنِع المجتمع بأن هناك مشكلة ما، وأن استمرارها يشكل مخاطر كثيرة! الإعلام يسبق القرار،ويواكبه،وينشط بعده.

( ١)

مخاطر الإعلام البَعدي

حين يتَّخذ القرار ويعلن دون مشاركة ، ينقسم المهتمون إلى منافق، معجَب بالقرار: يؤيد، ويدعم، ويتوقع ابتسامة من صاحب القرار . أو مُعارِض غاضب لم يفهم سياقات القرار! وبذا يبدو "ناقمًا" على صاحب القرار!

هالني ما سمعت من إعلامي كبير أن المشاركة في القرار قد تعطل إصدار القرار!! نعم المشاركة تتطلب وقتًا، وقد يضطر صاحب القرار إلى اتخاذ قرار توافقي نزولًا عند آراء المشاركين! لكن العِلم يقول: إن مترتبات القرار التوافقي أكثر قبولًا، وأكثر قابلية للتنفيذ، ولا يخلق استقطابات لاحقة

ما حدث بعد حقول التوجيهي نموذجًا!!

( ٢ )

الدفاع المستميت عن القرار!

قد يضطر ناطق إعلامي إلى استخدام كل ما ملكت أيمانه للدفاع عن القرار! أنا أعتقد أن مَهمة الناطق الإعلامي ليس الدفاع عن القرار، بمقدار توضيح القرار نفسه!

وأن مَهمة الناقد أيضًا ليس الهجوم على القرار، بل توضيح جوانب مختلفة لم تخطر ببال صاحب القرار!!

ولذلك، لن يتفنّن الناطق الإعلامي،

أو الناقد الإعلامي في اختراع منطق، وكلمات، واتهامات لدعم وجهة نظره!

قد لا نشهد في حياتنا تآزر الناطق، والناقد في توضيح القرار للجمهور!

( ٣ )

الدفاع القوي غالبًا ما يكون مشبوهًا!

يُقال: إن الحقيقة تدافع عن نفسها، وما قد تحتاج إليه هو التوضيح، والتفسير، والشرح!

أما البلاغة والفصاحة، وقوة الصوت، ولغة الجسد الحادة، فهي آلياتٌ لدعم القرار الضعيف.

الحقيقة تتطلب توضيحًا، والحقيقة الزائفة تتطلب دفاعًا مستميتًا.

نحن العربَ نتأثر بالبلاغة، ونتهم المنطق الهادئ بالضعف،

وحين نخوض نقاشًا، فإننا نرفع شعار: ياقاتل، يا مقتول!!

( ٤ )

الإعلامي!!

لا يكفي امتلاكك الصوت القوي، والمنطق البلاغي لأن تكون ناطقًا إعلاميّا ناجحًا في أي مؤسّسة! ولا يكفي أن يزودّك أحد بالمعلومات لتكون قادرًا على إقناع الآخرين بها. الناطق الإعلامي يجب أن يعرف كيف يفكر المسؤول، وما القوى الضاغطة عليه، ومَن هم صنّاع القرار له؟ وما المشكلات التي يعاني منها الجميع؟. والإعلامي التربوي في الجامعات، والمدارس، والمؤسسات التربوية يجب أن يعرف الطالب، والمعلم، والكتاب، والغرفة الصفية، والخطط التربوية، ودهاليز المدرسة، ومطابع الكتب، وأخلاقيات سائقي السيارات، وهموم وليّ أمر الطالب، واقتصادات التعليم المتاحة، والكلفة، وأمورًا أخرى غيرها.

المنطق وحده لا يصنع إعلامًا ناجحًا! الإعلام يحتاج إلى الصدق

والحقيقة! الإعلام التربوي ليس معرفة بما يحدث، بل ممارسة، ومعايشة ، ومعاناة لكل ما يحدث!

فهمت عليّ؟!!