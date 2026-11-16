الأردن .. خياط يهدد زبون بالمقص والقضاء يعلن عدم مسؤوليته

خبرني - قضت محكمة صلح جزاء الكورة بإسقاط دعوى الحق العام عن خياط في قضية تهديد زبون بمقص خياطة، بعد خلاف نشب بينهما بسبب أخطاء في تقصير قميص نوم يعود لوالدة المشتكي.

وبحسب تفاصيل القضية، فإن الزبون عاد إلى محل الخياطة لاستلام القطعة، لكنه اكتشف وجود أخطاء في العمل، وطلب إعادتها إلى وضعها السابق، ما أدى إلى مشادة كلامية أشهر خلالها الخياط مقصاً في وجهه وهدده بالذبح.

وكانت المحكمة قد حكمت سابقاً على الخياط بالحبس 6 أشهر، قبل أن يتقدم باعتراض على الحكم، ويسقط المشتكي حقه الشخصي عنه خلال المحاكمة الاعتراضية.

وقررت المحكمة فسخ الحكم السابق وإسقاط دعوى الحق العام عن جرم التهديد، وإعلان عدم مسؤولية الخياط عن جرم حمل وحيازة أداة حادة، باعتبار أن المقص أداة يستخدمها في مهنته داخل محل الخياطة.