سكان الشواهد في جرش يشكون تهالك الطريق إلى مخيم سوف ويطالبون بإصلاحه

خبرني – محمد شهاب عضيبات

اشتكى عدد من سكان منطقة الشواهد في محافظة جرش من تردّي أوضاع الطريق المؤدي إلى الحي، والواصل بين مديرية شرطة جرش ومخيم سوف، نتيجة أعمال حفريات نفذتها سلطة المياه قبل نحو أربعة أشهر، مؤكدين أن الطريق أصبح يشكل معاناة يومية لمستخدميه.

وقال المواطن كايد عبد الرحمن إن سلطة المياه نفذت أعمال تمديد خطوط الصرف الصحي في المنطقة بواسطة أحد المقاولين، حيث جرى طمر المواسير بعد الانتهاء من الأعمال، إلا أن المقاول ترك الطريق على وضعه دون إعادة تأهيله أو تعبيده، ما أدى إلى تضييق مساحته وتدهور حالته.

وأضاف أن الوضع الحالي ألحق أضراراً بالمركبات التي تستخدم الطريق، وأصبح يشكل صعوبة في حركة السير، لا سيما أن الطريق يخدم سكان الحي والمواطنين المتجهين إلى المنطقة، التي يقطنها نحو ثلاثة آلاف نسمة.

وطالب عبد الرحمن، باسم أهالي الحي، الجهات المعنية وسلطة المياه بمتابعة الموضوع والعمل على إعادة تأهيل الطريق وإصلاح الأضرار التي خلفتها أعمال الحفريات، وإلزام المقاول باستكمال الأعمال وإعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي، مشيراً إلى أن المقاول، بحسب إفادات السكان، غادر الموقع ولم يعد لاستكمال العمل حتى الآن.

وأكد أهالي المنطقة أهمية الإسراع في معالجة المشكلة، حفاظاً على سلامة المواطنين ومركباتهم، وضمان انسيابية حركة السير على هذا الطريق الحيوي.