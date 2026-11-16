تصل إلى المؤبد .. البحرين تصدر أحكاما بحق متهمين مرتبطين بإيران

خبرني - أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الاثنين، أحكاما بالسجن تتراوح بين 15 عاما والسجن المؤبد بحق متهمين، بعد إدانتهم بتأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وقال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، إن الأحكام تضمنت تغريم بعض المتهمين 100 ألف دينار، ومصادرة أكثر من 8 ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، إضافة إلى مصادرة المضبوطات الأخرى.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أوضح المحامي العام أن النيابة العامة استندت في اتهام المتهمين إلى أدلة من التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية، وما تضمنته المصنفات والمحررات والأجهزة المضبوطة بحوزتهم، إضافة إلى مبالغ مالية ضبطت لديهم بعملات مختلفة، بلغت نحو 935 ألف دينار بحريني.

وأضاف أن التحقيقات أظهرت جمع المتهمين أموالا دون ترخيص واستخدامها في تمويل نشاط الجماعة، كما استندت النيابة إلى خطب مسجلة منسوبة إلى بعض المتهمين تضمنت تحريضا على تنفيذ أغراض الجماعة.

وأشار إلى أن التحقيقات كشفت عن تأسيس الجماعة من قبل متهمين منتسبين إلى ما يسمى المجلس العلمائي، الذي جرى حله بموجب حكم قضائي، وتواصل قياداتهم مع عناصر الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية لتلقي التكليفات والتوجيهات، وجمع الأموال وتلقيها لدعم نشاط الجماعة الفكري والإرهابي.

وبحسب الوكالة، قالت النيابة إن تلك الأنشطة استهدفت زعزعة الاستقرار في البلاد وصولا إلى تغيير نظام الحكم وفرض التبعية لما سمّي بالولي الفقيه، مشيرة إلى أن الأدلة شملت أيضا إقرارات بعض المتهمين خلال التحقيق.

وأكد المحامي العام أن إدانة المتهمين استندت إلى قناعة المحكمة واطمئنانها إلى الأدلة التي كشفت عن نشاط المتهمين ومخططاتهم التي استهدفت وحدة البلاد واستقرارها.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة، على ضوء ما توصلت إليه التحقيقات بشأن تأسيس الجماعة واتخاذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها.

وذكرت النيابة أن التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية كشفت عن جمع المتهمين أموالا لدعم نشاط الجماعة، وتخابر بعضهم مع إيران والحرس الثوري الإيراني، بقصد الإضرار بمصالح البحرين والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة.

وأضافت أن الاتهامات شملت التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية وأعمال شغب وتخريب، ونشر وترسيخ فكر ما سمّي بولاية الفقيه، إلى جانب استغلال دور العبادة والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والتعليمية لنشر ذلك الفكر، وتسييس الخطب الدينية والتحريض ضد نظام الحكم، ودعم أعمال تخريبية تستهدف زعزعة الاستقرار.