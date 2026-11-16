حين تصبح الواجبات المدرسية قضية

في كل موسم دراسي تقريباً، تتجدد شكوى بعض الأهالي من الواجبات المدرسية، وتتحول صفحات التواصل الاجتماعي إلى مساحة للاعتراض والتذمر من حجم التكليفات المطلوبة من الطلبة. مشهد يدفعنا إلى التساؤل: متى أصبحت الواجبات المدرسية أمراً يستدعي كل هذا الجدل؟ وهل بات مطلوباً من المدرسة أن تقدم التعليم دون أن تطلب من الطالب جهداً يتجاوز ساعات وجوده داخل الصف؟

الواجبات ليست اختراعاً جديداً، فقد نشأت أجيال كاملة على مراجعة الدروس وحل التمارين وإنجاز الوظائف المدرسية في المنزل. ولم يكن ذلك يُنظر إليه باعتباره انتقاصاً من طفولة الطالب، بل جزءاً من تعليمه وتدريبه على الالتزام وتحمل المسؤولية.

لا أحد ينكر أن بعض الواجبات قد تكون مبالغاً فيها، وأن المدرسة مطالبة بمراجعة أساليبها وتقديم تكليفات تتناسب مع أعمار الطلبة وقدراتهم. لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح أي واجب مصدر اعتراض، وعندما تتحول مطالبة الطالب بالقراءة أو الكتابة أو البحث إلى عبء ترفضه الأسرة قبل أن تحاول تنظيمه.

وهنا علينا أن نسأل أنفسنا: هل تغيّرت طبيعة الأبناء، أم تغيّرت طريقة تعامل الأهالي مع مسؤولياتهم؟ يبدو أننا أصبحنا أكثر حرصاً على إبعاد أبنائنا عن التعب والضغط، حتى في المواقف التي يفترض أن يتعلموا منها الصبر والمثابرة. نريد طالباً مبدعاً ومتفوقاً، لكننا أحياناً لا نمنحه فرصة ممارسة أبسط أشكال الاجتهاد والاستقلالية.

إن الواجب المدرسي ليس مجرد أسئلة في دفتر، بل وسيلة لتدريب الطالب على إدارة وقته، والاعتماد على نفسه، واكتشاف قدراته، وفهم أن النجاح لا يتحقق بمجرد الرغبة فيه.

وفي المقابل، لا بد أن تدرك المدارس أن جودة التعليم لا تقاس بعدد صفحات الواجبات، بل بقيمتها وأثرها في تفكير الطالب. المطلوب ليس الإكثار من التكليفات ولا إلغاؤها، وإنما تحقيق التوازن بين حق الطفل في الراحة واللعب، وحقه في تعليم يؤهله لتحمل مسؤوليات المستقبل.

إننا أمام مسؤولية مشتركة؛ مدرسة تطور أدواتها، وأسرة تعزز ثقافة الالتزام، وطالب يتعلم أن له دوراً أساسياً في نجاحه، لا أن ينتظر من الآخرين إنجاز كل شيء نيابة عنه.

فلا يمكن أن نطالب بجيل قادر على المنافسة والإبداع، ثم نرفض أن نعلمه معنى الانضباط والاجتهاد. فالتربية ليست حماية الأبناء من كل مشقة، بل إعدادهم لمواجهة الحياة بثقة ومسؤولية.

وربما السؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم ليس: لماذا تعطينا المدارس واجبات؟ بل: كيف نربي أبناءنا على حب التعلم، واحترام المسؤولية، وعدم اعتبار كل جهد عبئاً يستحق الشكوى؟