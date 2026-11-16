أكاديمية 3Roots الأردنية تطلق منصتها التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لطلبة المناهج الدولية

خبرني - أعلنت أكاديمية 3Roots، منصة تكنولوجيا التعليم الرائدة، عن الإطلاق الرسمي لمنصتها التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والموجهة لطلبة المناهج الدولية في الأردن والمنطقة، بهدف توسيع آفاق تميزهم الأكاديمي عبر إزالة عوائق الدراسة المنزلية أمامهم وتعزيز الاستعداد للامتحانات.

وفي تعليق له، قال مؤسس الأكاديمية، فراس صالح: "يمثل انطلاق الأكاديمية وهي جهة مستقلة غير تابعة لمنظمة البكالوريا الدولية أو لمجلس الكليات الأمريكي، وبدء عمل المنصة، خطوة استراتيجية تقوم على توظيف الابتكار وأدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير منتجات تقنية ونماذج أعمال وخدمات تعليمية متخصصة، تتسق مع التحول المعرفي والتكنولوجي، وتسهم في تنمية قطاع تكنولوجيا التعليم، وتعزيز ريادة الأردن في التعليم الرقمي، بما ينوع روافد الاقتصاد الرقمي ويحسن جودة مخرجات مناهج التعليم الدولي."

وتقدم منصة 3Roots التي تستهدف طلبة برنامج البكالوريا الدولية IB للسنوات الابتدائية PYP، والمتوسطة MYP، والدبلوما DP، وبرنامج المستوى المتقدم AP، نموذجاً تعليمياً يجمع بين المحتوى الأكاديمي المبني على أسس علمية، والمتوافق مع الأطر التعليمية المنهجية المعتمدة، وبين التعلم القائم على القصة، والتدريب والتقييم المستمرين.

وتضم المنصة مكتبة تعليمية تشمل أكثر من 300 درس في رياضيات البكالوريا الدولية IB لصفوف الأول إلى العاشر، صممت بالاستناد إلى إطاري برنامج السنوات الابتدائية PYP، وبرنامج السنوات المتوسطة MYP الصادرين عن منظمة البكالوريا الدولية IB، بما يشمل تقييم امتحانات السنوات المتوسطة وفق معايير التقييم الرسمية A-D، لتغطي أكثر من 3,300 مهارة.

وعلاوةً على ذلك، تضم مكتبة المنصة 600 درس قصصي في 8 مساقات للمستوى المتقدم AP، تشمل: الكيمياء، وما قبل التفاضل والتكامل Precalculus، والاقتصاد الجزئي، والاقتصاد الكلي، ومبادئ علوم الحاسوب، والأمن السيبراني، والأحياء، وعلم النفس، ربطت وحدة بوحدة وموضوعاً بموضوع وفق توصيف المساق والامتحان CED الصادر عن مجلس الكليات الأمريكي College Board، والتي يغطي كل بيان من بيانات المعرفة الأساسية ضمنها في المساق تعليماً وتقييماً.

وفي إطار التجربة، يخوض الطلبة في كل درس تجربة تعلم متدرجة؛ تبدأ من التعرف إلى المفهوم وتمر بالاستكشاف والتدرب على التطبيق، وصولاً إلى التحديات التي تختبر القدرات على توظيف المعارف والمهارات المكتسبة.

ويرافق الطلبة في رحلتهم التعليمية 12 مرشداً رقمياً، يقدم المحتوى للطلبة في سياقات قصصية مراعية للثقافة والبيئات المحلية، وتتناسب مع المراحل والمواد الدراسية. ومع المرشد الرقمي، فإن بإمكان الطلبة التفاعل مع المحتوى وطرح الأسئلة والاستفسار عن المفاهيم التي يواجهون صعوبة في فهمها، ليتلقوا إرشادات وتلميحات تساعدهم على الوصول إلى الإجابة بعيداً عن التلقين والجمود، ما يجعل الدراسة أكثر ترفيهاً وإلهاماً، كما يعزز بناء استقلاليتهم في التعلم، وينمي قدرتهم على التفكير والتحليل وحل المشكلات.

وإذ لا تقتصر المنصة على تقديم الدروس المنظمة والشروحات والمواد التدريبية عبر الكتابة أو القراءة الصوتية أو السبورة التفاعلية، فإنها تتيح للطلبة اختبار مدى استيعابهم، وتحديد المهارات التي يحتاجون إلى مزيد من التدريب والمراجعة فيها، في إطار عملية تقييم شاملة لمتابعة وقياس أدائهم حسب الوحدات والمهارات والأقسام، مع ربط الأخطاء بالدروس ذات الصلة، وهو ما يسهل عليهم معالجة الفجوات المعرفية، بما يعزز استعدادهم للامتحانات، من خلال أدوات متكاملة منها خريطة الإتقان والتقارير التفصيلية.

وفي هذا الجانب، توفر المنصة أكثر من 33 ألف سؤال بأسلوب امتحانات المستوى المتقدم AP، و365 ورقة امتحانية، منها 12 امتحاناً تجريبياً كاملاً يحاكي الامتحانات الفعلية من حيث الأقسام والتوقيت، بواقع امتحانين لكل مادة. وفي سياق متصل، تتضمن المنصة لوحات متابعة تتيح لأولياء الأمور الاطلاع على تقدم أبنائهم، والوقوف على وقت الدراسة، والدروس المنجزة، والمهارات المكتسبة، والجوانب التي تستدعي مزيداً من الاهتمام، مع إمكانية متابعة أكثر من طفل من الأبناء من خلال حساب اشتراك واحد.

وفي إطار خططها التوسعية، تتجه الأكاديمية إلى إضافة مساقات جديدة لبرنامج البكالوريا الدولية IB، بما يشمل مواد المستوى العالي HL والمستوى القياسي SL للصفين الحادي عشر والثاني عشر، وتطوير المحتوى لمادة العلوم للصفوف من الأول إلى الخامس، ولمواد الفيزياء والكيمياء والأحياء للصفوف من السادس إلى الثاني عشر، عدا عن تطوير المحتوى لمواد التفاضل والتكامل Calculus، والفيزياء بمساقاتها الأربعة، والعلوم البيئية، لبرنامج المستوى المتقدم AP.

ولتنويع قنواتها، ستطلق الأكاديمية تطبيقها الإلكتروني على الأجهزة الذكية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تصوير وتسجيل الدروس في استوديوهاتها، بما يحقق تكاملاً بين إمكانات الذكاء الاصطناعي والتفاعل المباشر مع المحتوى، وبما يسهل الرجوع إلى الدروس في أي وقت. وتمتد خطط الأكاديمية أيضاً إلى بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية المعنية لرفدها بحلولها المتنوعة، بوصفها أداة مساندة للعمليات التعليمية والتدريبية وتعزيز جاهزية الطلبة للامتحانات.

وتجسيداً لسعيها لإحداث تأثيرات إيجابية لأعمالها، تعتزم الأكاديمية تنفيذ مبادرات إنسانية ومجتمعية بالتعاون مع شبكة من منظمات المجتمع المدني الموثوقة، سيتم الإعلان عنها في حينه.

وتتوفر خدمات الأكاديمية عبر منصتها الإلكترونية www.3rootsacademy.com، التي تتيح خيارات متنوعة للاشتراك عبر حسابات جوجل أو أبل أو فيسبوك، إلى جانب إتاحة برنامج رياضيات البكالوريا الدولية IB مجاناً بالكامل للصفين الأول والثاني، مع حزمة من المزايا والعروض التي تشمل فترة تجربة مجانية، وامتيازات للمشتركين الأوائل، وخصومات للعائلات، وعروضاً على المواد التعليمية الإضافية.

ويكتسب إطلاق المنصة أهميته مع الحاجة لحلول تسهل الوصول إلى الدعم الأكاديمي المتوافق مع متطلبات المناهج الدولية في دول المنطقة، دون قيود من حيث الموقع أو مواعيد الحصص الثابتة في التعليم الخصوصي التقليدي.