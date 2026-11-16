وفاة الدكتور حسن رمضان سلامه

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى الدكتور حسن رمضان سلامه.

نسأل الله العلي العظيم أن يرحمه رحمةً واسعة، ويغفر له، ويعفو عنه، ويكرم نزله، ويوسّع مدخله، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما أصابه تكفيراً ورفعةً في درجاته.

صلاة الجنازة:

اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر في مسجد إسكان الجامعة الأردنية بضاحية الرشيد.

https://maps.app.goo.gl/XCep4UhH2ErBWdYz7?g_st=ic

وسوف يقام الدفن في مقبرة سحاب بعد صلاة الجنازة

https://maps.app.goo.gl/ZrEEQWeupUbLUDrQA?g_st=ic

تقبّل التعازي:

في جمعية يافا للتنمية الاجتماعية، لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من اليوم الاثنين ١٦/١١، من الساعة الرابعة عصراً.

https://maps.google.com/?q=32.011143,35.849533

إنا لله وإنا إليه راجعون.