لأول مرة .. عربيان بين نواب رئيس الكنيست

خبرني - أفادت قناة 12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأنه تم تعيين النائبين عن عرب الداخل الفلسطيني المحتل أحمد الطيبي ووليد طه في منصب نائب رئيس الكنيست ، وذلك لأول مرة في تاريخ الكيان.
وبينت التقارير العبرية ان "الحكومة الاسرائيلية السابقة كانت تمنع تعيين أعضاء كنيست عرب في هذا المنصب".
وصادق الكنيست على تعيين 9 نواب رئيس الكنيست الإسرائيلي، وهم:
إيتان غينزبورغ – حزب "معاً" بقيادة نفتالي بينيت.
عوديد فورير – حزب "إسرائيل بيتنا".
أحمد الطيبي – الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير
وليد طه – القائمة العربية الموحدة
يتسحاق بيندروس – حزب "يهدوت هتوراه"
ليمور سون هار ميلخ – حزب "عوتسما يهوديت"
ميخائيل ملكيئيلي – حزب "شاس"
بوعز بيسموت – حزب "الليكود"
يايا فينك – حزب "الديمقراطيون".
ويمثّل انتخاب رئيس الكنيست الثلاثاء نقطة خلاف أخرى ، اذ يشغل المنصب أمير أوحانا، المقرّب من بنيامين نتنياهو، فيما رشّحت المعارضة لخلافته ماتان كاهانا، الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي الذي كان خامساً على قائمة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة غادي آيزنكوت.