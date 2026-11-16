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لأول مرة .. عربيان بين نواب رئيس الكنيست

  • 16 نوفمبر 2026
  • 12:45
لأول مرة عربيان بين نواب رئيس الكنيست
الطيبي وطه

خبرني  - أفادت قناة 12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأنه تم تعيين النائبين عن عرب الداخل الفلسطيني المحتل أحمد الطيبي ووليد طه في منصب نائب رئيس الكنيست ، وذلك لأول مرة في تاريخ الكيان.

وبينت التقارير العبرية ان "الحكومة الاسرائيلية السابقة كانت تمنع تعيين أعضاء كنيست عرب في هذا المنصب".

وصادق الكنيست على تعيين 9 نواب رئيس الكنيست الإسرائيلي، وهم:

إيتان غينزبورغ – حزب "معاً" بقيادة نفتالي بينيت.

عوديد فورير – حزب "إسرائيل بيتنا".

 أحمد الطيبي – الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير

وليد طه – القائمة العربية الموحدة

يتسحاق بيندروس – حزب "يهدوت هتوراه"

 ليمور سون هار ميلخ – حزب "عوتسما يهوديت"

 ميخائيل ملكيئيلي – حزب "شاس"

 بوعز بيسموت – حزب "الليكود"

 يايا فينك – حزب "الديمقراطيون".

 ويمثّل انتخاب رئيس الكنيست الثلاثاء نقطة خلاف أخرى ، اذ يشغل المنصب أمير أوحانا، المقرّب من بنيامين نتنياهو، فيما رشّحت المعارضة لخلافته ماتان كاهانا، الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي الذي كان خامساً على قائمة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة غادي آيزنكوت.

 

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