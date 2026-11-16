كيف يخدعنا العقل ونظن أننا نرى الحقيقة !؟

ليس كل ما نراه حقيقة، ولا كل ما نعتقده صحيحًا؛ فالعقل البشري لا يستقبل الواقع دائمًا بموضوعية، بل يعيد تفسيره من خلال خبراته السابقة ومعتقداته وتوقعاته، وقد يُحرّف إدراكه للحقيقة أحيانًا في محاولة لحماية صاحبه من صدمات نفسية أو تهديدات تمس قناعاته وصورته عن ذاته.

وهنا تتحول آليات الحماية النفسية إلى مصدر للتضليل الذاتي، وتتداخل الانحيازات المعرفية والنفسية في تشكيل أحكام قد تُبعد الإنسان عن رؤية الواقع كما هو.

وتتمثل "التحيزات المعرفية" في أنماط من التفكير غير الموضوعي، تؤثر في طريقة إدراكنا للمعلومات وتفسيرنا للأحداث وإصدارنا للأحكام، وقد تدفعنا إلى إطلاق أحكام مسبقة ومطلقة، وانتقاء ما يؤكد قناعاتنا وتجاهل ما يناقضها، والبحث عن أدلة تثبت ما نريد تصديقه، لا ما هو صحيح فعلًا.

وقد تكون كلفة هذه الانحيازات باهظة؛ إذ قد نفقد بسببها فرصًا ثمينة، وأشخاصًا وعلاقات مهمة، بل قد نسيء تفسير مواقف الآخرين ونحمّلهم نوايا لم تكن لديهم، فتتولد لدينا مشاعر سلبية وأحقاد لا تستند بالضرورة إلى حقيقة!

ولا تقف آثار هذه الانحيازات عند سوء فهم الآخرين، بل تمتد إلى قراراتنا ومواقفنا، فنُسقط تصوراتنا المشوهة على الواقع، وندافع عن أخطائنا بثقة تفوق ثقتنا بالحقائق.

وأخطر أنواع خداع النفس ليس أن تبتعد عن الحقيقة، بل أن تصنع لنفسك حقيقةً بديلة، ثم تؤمن بها وتدافع عنها باعتبارها الحقيقة الوحيدة.

وعندها تفقد القدرة على رؤية الحقيقة من زواياها المختلفة، واستيعاب وجهات النظر الأخرى التي قد تناقض قناعاتك، فتقع في أسر أفكارك المسبقة، ويتوقف عقلك عن البحث عن الحقيقة، ليتحول إلى محامٍ بارع يدافع عن أوهامه، ويبرر أخطاءه، ويرفض كل ما يهدد قناعاته.

وهنا تتحول القناعات من أفكار قابلة للمراجعة إلى قوالب جامدة تحاصر العقل، وتُعطّل مرونته الفكرية والنفسية، وتحجب عنه إمكانية التعلّم والتطور والتغيير !!