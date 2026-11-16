إلغاء وتأخير آلاف الرحلات .. اضطرابات الطيران الأميركي تتواصل لليوم الثالث

خبرني - تواصلت اضطرابات حركة الطيران في الولايات المتحدة لليوم الثالث على التوالي، الأحد، مع إلغاء وتأخير أكثر من 5200 رحلة جوية، إثر عطل تقني واسع النطاق أصاب أنظمة مراقبة الحركة الجوية، فيما توقعت وزارة النقل الأميركية عودة العمليات إلى طبيعتها بالكامل بحلول الاثنين.

وأظهرت بيانات موقع "فلايت أوير" إلغاء أكثر من 1600 رحلة وتأخير نحو 3600 رحلة أخرى الأحد، بعد يوم شهد إلغاء أكثر من 6400 رحلة وتأخير ما يزيد على 8 آلاف رحلة السبت.

وقال وزير النقل الأميركي شون دافي، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي"، إن حركة الطيران قد تعود تدريجيا إلى مستوياتها الطبيعية الأحد، على أن تستقر بصورة كاملة الاثنين، مؤكدا أن سلامة المسافرين تمثل الأولوية الرئيسية لإدارة الطيران الفدرالية.

وأضاف دافي أنه لا توجد أدلة على تعرض أنظمة الطيران لهجوم إلكتروني أو عمل تخريبي متعمد، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد السبب الجذري للعطل.

اضطرابات واسعة لدى شركات الطيران

وامتدت تداعيات العطل إلى عدد من شركات الطيران الأميركية، إذ ألغت شركة "جيت بلو" 27% من رحلاتها الأحد، مقابل 13% لدى "أميركان إيرلاينز".

كما تراوحت نسب إلغاء الرحلات لدى شركات "ساوث ويست" و"يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" بين 3% و5%.

وكانت إدارة الطيران الفدرالية أصدرت الجمعة، أمرا بوقف إقلاع الرحلات على مستوى الولايات المتحدة، استمر نحو 5 ساعات وشمل معظم الرحلات المغادرة، في أطول توقف شامل لحركة الطيران الأميركية منذ هجمات 11 أيلول 2001.

خلل في أجهزة توجيه الشبكات

وفي تفسير أسباب الاضطرابات، أوضح دافي أن الأزمة بدأت عقب استبدال جهاز توجيه للشبكات في منشأة تابعة لإدارة الطيران الفدرالية بمدينة إل دورادو في ولاية أركنساس، ما أدى إلى حدوث خلل في جهاز آخر جرى استبداله حديثا بمدينة أماريلو في ولاية تكساس.

وتسبب الخلل في إرسال كميات كبيرة من البيانات إلى أجهزة التوجيه في مراكز مراقبة الحركة الجوية بمختلف أنحاء البلاد، الأمر الذي أعاق أنظمة الاتصالات وأدى إلى اضطراب العمليات الجوية.

ونفذت شركة "إل 3 هاريس"، المتعاقدة مع إدارة الطيران الفدرالية، أعمال تركيب الأجهزة، فيما أعلنت الإدارة تعطيل وظائف الأجهزة التي تسببت بالمشكلة، واتخاذ الإجراء ذاته مع نحو 60 جهازا مماثلا ضمن شبكة مراقبة الحركة الجوية.

وأشار دافي إلى أن الأجهزة التي واجهت المشكلات اشتريت عام 2001، وأصبحت متقادمة تقنيا بحلول عام 2006، ما يسلط الضوء على التحديات المرتبطة بتحديث البنية التحتية لأنظمة الطيران الأميركية.

مطالبات بتمويل تحديث أنظمة الطيران

ودفعت الاضطرابات وزير النقل الأميركي إلى المطالبة برفع التمويل المخصص لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية إلى 50 مليار دولار، مقارنة بطلب سابق بلغ 30 مليار دولار، رغم إقرار الكونغرس العام الماضي تمويلا بقيمة 12.5 مليار دولار.

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، الكونغرس إلى إقرار تمويل إضافي لتحديث أنظمة الطيران، مؤكدا ضرورة تنفيذ أعمال التطوير بصورة شاملة بدلا من توزيعها على مراحل متفرقة.

وقال ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن العمل بدأ بالفعل، داعيا المشرعين إلى الموافقة على التمويل اللازم لاستكمال المشروع.

وتأتي المطالبات بالتمويل قبل انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين في كانون الثاني المقبل، عقب المكاسب التي حققوها في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 تشرين الثاني 2026.

خلاف بشأن الاعتمادات المالية

وأثار طلب التمويل الجديد اعتراضات من النائبين الديمقراطيين ريك لارسن وأندريه كارسون، اللذين يشغلان موقعين قياديين في لجنة النقل والبنية التحتية بمجلس النواب ولجنتها الفرعية للطيران.

وقال النائبان إن نحو 11 مليار دولار من أصل 12.5 مليار دولار أقرها الكونغرس العام الماضي لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية لا تزال غير منفقة، مطالبين الإدارة بتوضيح أسباب حاجتها إلى اعتمادات إضافية.

في المقابل، قال دافي إن التمويل السابق مخصص لمجالات إنفاق محددة، ولا يشمل تطوير البرمجيات الجديدة اللازمة لإدارة المجال الجوي الأميركي.