بالتعاون مع منصة زين للإبداع .. انطلاق فعاليات أسبوع الريادة العالمي بنسخته الـ 18

خبرني - أطلقت منصة زين للإبداع، وبشراكة استراتيجية مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2026 بنسخته الثامنة عشرة، والذي ينظمه مركز الملكة رانيا للريادة في الجامعة، تحت رسالة "Entrepreneurs Thrive Here"، التي تؤكد أهمية بناء بيئات تمكّن رواد الأعمال من البدء والنمو والنجاح.

وبحسب بيان لشركة زين الأردن اليوم الأحد، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، أن أسبوع الريادة العالمي يمثل فرصة مهمة لتعزيز التكامل بين الجهات الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال الأردنية، والانتقال من طرح الأفكار الريادية إلى بناء شراكات وفرص حقيقية تساعد أصحابها على تأسيس شركات قادرة على الاستمرار والنمو والمنافسة.

وأشار إلى أن نجاح منظومة ريادة الأعمال لا يُقاس بعدد المشاريع التي يجري إطلاقها فحسب، وإنما بقدرتها على التوسع وتوفير فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأضاف سميرات إن الوزارة تعمل، بالتعاون مع شركائها، على تطوير البيئة الداعمة لريادة الأعمال، وتعزيز المهارات الريادية، وتمكين الشركات الناشئة من الاستفادة من البرامج والحوافز وفرص التمويل والاستثمار والوصول إلى الأسواق، مؤكدا أهمية وصول هذه الفرص إلى الرياديين في مختلف محافظات المملكة، وتعزيز التواصل المباشر معهم للتعرف على احتياجاتهم والتحديات التي تواجه مشاريعهم.

بدورها قالت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، إن أسبوع الريادة العالمي يُعد احتفالية دولية تجمع رواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين والمرشدين وصنّاع السياسات والمؤسسات الداعمة، بهدف تشجيع المبادرة الريادية وتوسيع الوصول إلى المعرفة والفرص والعلاقات التي تساعد أصحاب الأفكار على تحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو.

وأضافت إن مركز الملكة رانيا للريادة في الجامعة يقود أسبوع الريادة العالمي في الأردن، بوصفه مبادرة وطنية تجمع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية وغير الربحية، وتتيح للشركاء تنظيم أنشطة وفعاليات في مختلف محافظات المملكة، إذ انطلقت المبادرة في الأردن عام 2009، ووصلت أنشطتها إلى المحافظات كافة، وساهمت منذ انطلاقها في الوصول إلى أكثر من 450 ألف مشارك.

وبينت أن فعاليات الأسبوع تجمع بين التدريب وورش العمل والجلسات الحوارية والتشبيك والمسابقات والأنشطة التي تدعم رواد الأعمال والمهتمين بالابتكار.

وأكدت أن الأسبوع يقوم على مبدأ الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومؤسسات دعم ريادة الأعمال والمجتمع المدني والإعلام، إذ تتمثل القيمة المضافة في تنسيق الجهود القائمة، وإتاحة المجال أمام المؤسسات للوصول إلى جمهور أوسع، وتعزيز التشبيك بين رواد الأعمال والمستثمرين والمرشدين والخبراء، وتوسيع المشاركة لتشمل مختلف محافظات المملكة.

من جهته، استعرض مدير مركز الملكة رانيا للريادة في الجامعة محمد عبيدات، محاور أسبوع الريادة العالمي - الأردن 2026 وهي: الشباب والمهارات المستقبلية، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ريادة الأعمال النسائية والشمول الاقتصادي، ريادة الأعمال الخضراء والاستدامة، والاقتصاد الأزرق.

كما أشار إلى أن عدد فعاليات هذا العام بلغت ما يقارب 1400 فعالية، وقد وزعت في جميع محافظات المملكة، كما بلغ عدد شركاء هذا العام 190.

وبينت شركة زين الأردن بأن شراكتها الاستراتيجية مع مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية هي شراكة راسخة وممتدة تنطلق من إيمان الشركة بأهمية تكامل الجهود والخبرات بين القطاع الخاص والمؤسسات المتخصصة في دعم ريادة الأعمال، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار، وإتاحة مساحات أوسع للشباب للتعلّم وتبادل المعرفة والخبرات والتواصل مع المختصين.

وأكدت الشركة حرصها ومن خلال منصّة زين للإبداع، على مواصلة دورها كشريك فاعل في إيصال رسالة أسبوع الريادة العالمي إلى مختلف فئات الشباب في المملكة، من خلال استضافة أكثر من 40 فعالية في فروع المنصة الـ 8 المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي تتناول محاور متنوعة ضمن أسبوع الريادة العالمي، ويقدمها خبراء ومختصون وأساتذة جامعات، بما يسهم في توسيع نطاق المشاركة وإتاحة الفرصة أمام الشباب في مختلف أنحاء المملكة للاستفادة من هذه الفعاليات، والاطلاع على تجارب وخبرات متنوعة في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا.