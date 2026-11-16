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العمل توضح حقيقة النسب الواردة في تعميم معاملات العمالة غير الأردنية

  • 16 نوفمبر 2026
  • 12:28
العمل توضح حقيقة النسب الواردة في تعميم معاملات العمالة غير الأردنية

خبرني - أكدت وزارة العمل أن النسب الواردة في التعميم الداخلي المتعلق بمعاملات تجديد تصاريح العمل وتغيير المهنة والاستخدام، مطبقة مسبقا، ولا يترتب عليها فرض أي أعباء مالية إضافية على أصحاب العمل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، لـ"خبرني" إن الالتزام بهذه النسب قائم أصلا، موضحا أنها تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت بنسب تشغيل الأردنيين المحددة، وعدم تجاوزها في تشغيل العمالة الوافدة.

وأضاف الزيود أن الإجراءات الواردة في التعميم لا تمس أي إعفاءات أقرها مجلس الوزراء ضمن قراره المتعلق بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية.

وجاء توضيح الوزارة عقب اعتراضات أثارها أصحاب عمل على تعميم داخلي موجه إلى موظفي الوزارة، تضمن توجيها بالاستمرار في تطبيق النسب على معاملات التجديد والتغيير والاستخدام، على أن يصدر قرار رسمي بهذا الخصوص لاحقا.

وأبدى أصحاب العمل مخاوف من أن يؤدي تطبيق هذه النسب قبل صدور القرار الرسمي إلى فرض أعباء مالية أو التأثير على الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة خلال فترة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية، ولا سيما مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لهذه الغاية في الأول من كانون الأول 2026.

وفي المقابل، أكدت الوزارة، على لسان ناطقها الإعلامي، أن النسب ليست مستحدثة، ولا تترتب عليها أعباء مالية إضافية، كما أنها لا تؤثر على الإعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء.

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