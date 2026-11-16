كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم لقاءً تعريفياً بالطلبة الجدد

خبرني - نظّمت كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة الأردنية لقاءً تعريفياً بالطلبة الجدد، بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد الصوي، ونائب العميد الدكتور إيهاب ظاهر، ورؤساء الأقسام الأكاديمية، وأعضاء الهيئة التدريسية، والطلبة الجدد، وذلك في إطار حرص الكلية على تهيئة الطلبة لبدء مسيرتهم الجامعية، وتعريفهم بالبيئة الأكاديمية والتخصصات التي تطرحها الكلية.

واستهلّ عميد الكلية اللقاء بالترحيب بالطلبة الجدد، مباركاً لهم التحاقهم بالجامعة، ومؤكداً أهمية هذه المرحلة في بناء شخصياتهم الأكاديمية والمهنية، وضرورة استثمار سنوات الدراسة في اكتساب المعرفة والمهارات العملية والإبداعية، وتعزيز قدراتهم على التفكير التصميمي والابتكار، بما يؤهلهم لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات العمارة والتصميم.

كما استعرض رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها الأكاديمية، والبرامج والتخصصات التي تطرحها، مشيراً إلى اهتمامها بتوفير بيئة تعليمية تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتعزز مهارات الطلبة الإبداعية والتقنية، من خلال توظيف المختبرات والمشاغل والاستوديوهات المتخصصة، وربط مخرجات التعلم بمتطلبات سوق العمل واحتياجاته المتجددة.

كما تناول نائب العميد الجوانب المرتبطة بالحياة الأكاديمية في الكلية، مستعرضاً طبيعة المساقات الدراسية ومتطلبات التخصصات، وأهمية المواظبة على حضور المحاضرات والمشاركة في الأنشطة التطبيقية والمشاريع التصميمية، مشدداً على ضرورة تنمية المهارات الإبداعية والتقنية، والاستفادة من الإمكانات والمرافق التي توفرها الكلية، بما يعزز خبرات الطلبة ويؤهلهم للتميز في مجالات العمارة والتصميم.

وشهد اللقاء حواراً تفاعلياً أجاب خلاله عميد الكلية ونائبه ورؤساء الأقسام عن استفسارات الطلبة وتساؤلاتهم المتعلقة بالدراسة والتخصصات والحياة الجامعية، مؤكدين حرص الكلية على تقديم الدعم والإرشاد الأكاديمي، ومتابعة الطلبة ومساعدتهم على تجاوز التحديات التي قد تواجههم في بداية مسيرتهم الجامعية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود كلية العمارة والتصميم لتعزيز التواصل مع الطلبة الجدد، وتوفير انطلاقة جامعية فاعلة لهم، بما يسهم في تهيئتهم للاندماج في البيئة الأكاديمية، وتحفيزهم على الإبداع والتميز في مجالات تخصصاتهم.