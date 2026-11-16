البنك المركزي: نجاح إصدار صكوك إسلامية بقيمة 400 مليون دينار لتمويل مشاريع أمانة عمان

خبرني - أعلن البنك المركزي الأردني نجاح المزاد الأول لإصدار صكوك التمويل الإسلامي لصالح شركة رؤية عمان للصكوك الإسلامية، والمخصصة لتمويل مشاريع أمانة عمان الكبرى، بقيمة إجمالية بلغت 400 مليون دينار أردني، وذلك بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، وبعائد إيجاري سنوي يبلغ 5.5%، ولمدة خمس سنوات.

ويُعد هذا الإصدار الأول من نوعه في المملكة لصالح البلديات، في خطوة نوعية تفتح المجال أمام توظيف أدوات التمويل الإسلامي في دعم المشاريع التنموية والخدمية، وتوسيع مصادر التمويل المتاحة للقطاع العام وتعزز دور سوق رأس المال في تمويل التنمية الاقتصادية.

وشهد الإصدار تغطية كاملة من البنوك الإسلامية المشاركة في المزاد، بما يعكس قدرة المؤسسات المصرفية الإسلامية على استيعاب إصدارات مالية كبيرة، ويؤكد أهمية الصكوك الإسلامية كأداة فاعلة لتعبئة المدخرات وتوجيهها نحو تمويل المشاريع التنموية.



وتكتسب هذه الصكوك أهمية خاصة للمؤسسات المالية الإسلامية، إذ تسهم في تنويع محافظها الاستثمارية وتوسيع خياراتها بعيداً عن أدوات الدين الحكومية التقليدية، فضلاً عن تعزيز دور البنوك الإسلامية كشريك في تمويل مشاريع التنمية المحلية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن.

وعلى صعيد سوق رأس المال، يُتوقع أن يسهم الإصدار في تنويع أدوات الاستثمار والدخل الثابت، وتعميق السوق المالي المحلي، من خلال إتاحة المجال أمام شرائح جديدة من المستثمرين، تشمل شركات التأمين وصناديق الادخار والاستثمار والتقاعد، للاستثمار بأدوات مالية إسلامية.

كما يمثل الإصدار خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة الجهات المصدرة للصكوك الإسلامية في المملكة، لتشمل المؤسسات العامة والبلديات، بما يعزز حضور الأردن في قطاع التمويل الإسلامي ويفتح آفاقاً جديدة أمام تمويل المشاريع التنموية من خلال أدوات مالية مبتكرة.

وفيما يتعلق بالتداول، تتميز الصكوك بإمكانية إدراجها وتداولها في سوق عمان المالي، وفقاً للشروط والترتيبات التنظيمية المعتمدة، الأمر الذي يعزز جاذبيتها الاستثمارية و يوفر مرونة أكبر للمستثمرين في إدارة السيولة.

ويؤسس هذا الإصدار لمرحلة جديدة في استخدام أدوات التمويل الإسلامي لتمويل المشاريع العامة، ويعزز فرص توسيع مشاركة المؤسسات المالية والاستثمارية في تمويل التنمية المحلية، من خلال حلول تمويلية تجمع بين الالتزام بالضوابط الشرعية وتوفير فرص استثمارية في سوق رأس المال الأردني