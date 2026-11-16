إيران ترفض السماح للأمم المتحدة بتفتيش المواقع النووية المتضررة قبل انتهاء الحرب

خبرني - قال مسؤول إيراني ، الاثنين، إن طهران لن تسمح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة منشآتها النووية المتضررة إلا بعد انتهاء حرب الشرق الأوسط وتلبية الولايات المتحدة لشروطها.

جاءت التصريحات بعد أيام على دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران لاتّخاذ خطوات تتيح استئناف عمليات التفتيش المُعلقة منذ حرب الأيام الاثني عشر مع إسرائيل عندما استهدفت الولايات المتحدة كذلك مواقع نووية إيرانية.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي في مقابلة متلفزة بُثّت ليل الأحد "لن نتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول إلى المنشآت قبل تلبية شروط إيران وانتهاء الحرب بشكل دائم".

تعرّضت المنشآت النووية الإيرانية للاستهداف مجددا أثناء حرب الشرق الأوسط التي اندلعت في 28 شباط/فبراير عندما أدت ضربات أميركية إسرائيلية إلى مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وزار مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة بوشهر النووية في أيلول/سبتمبر لكن لم يُسمح لهم بالوصول إلى مواقع أخرى تعرّضت للقصف بينها فوردو ونطنز وأصفهان.

واعتبر غريب آبادي بأن طلب الوكالة تفتيش المنشآت المتضررة "يهدف على الأرجح لتقييم مدى فاعلية الأسلحة الأميركية".

ولم تحقق الجهود الرامية لوضع حد لحرب الشرق الأوسط أي تقدّم يذكر. وتشمل مطالب طهران من الجانب الأميركي الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة ورفع العقوبات مقابل إعادة فتح مضيق هرمز.