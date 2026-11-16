ما الذي يحتاجه التحول الرقمي في الأردن؟

ليس الإنجاز أن تصبح المعاملة الحكومية إلكترونية بل أن تصبح أقصر وأن يصل المواطن إلى الخدمة المطلوبه بإجراءات أقل ووقت أقصر وأن يصدر القرار وفق معايير واضحة بدلاً من أن يظل رهناً باجتهادات إدارية متباينة. فالسؤال الذي ينبغي أن نطرحه في الأردن ليس كم خدمة نقلناها من الورق إلى الشاشة بل كم خطوة إدارية ألغينا؟ وكم موافقة لم تعد ضرورية؟ وكم يوماً اختصرنا من عمر المعاملة؟ هنا تحديداً يظهر الفرق بين حكومة تستخدم التكنولوجيا وحكومة تعيد ابتكار طريقة عملها.

فعندما يتقدم مواطن بطلب للحصول على خدمة فينتقل الطلب من الموظف إلى رئيس القسم فمساعد المدير فالمدير ثم مساعد المدير العام وصولاً إلى المدير العام للتوقيع النهائي. فقد تتم جميع هذه المراحل إلكترونياً ويستطيع صاحب الطلب متابعة معاملته الكترونيا لكن ماذا تغير فعلياً؟ بقيت سلسلة الموافقات كما هي وبقيت المسؤوليات موزعة واستمر القرار ينتظر انتقال المعاملة من مستوى إلى آخر. لقد اختفى الملف الورقي لكن البيروقراطية لم تختفِ؛ انتقلت ببساطة من المكاتب إلى الشاشات.

هذه ليست مشكلة تقنية بل مشكلة في تصميم الإجراءات والحوكمة الإدارية. فالتحول الرقمي الحقيقي يبدأ قبل شراء النظام أو تطوير التطبيق بسؤال أكثر أهمية: لماذا نحتاج إلى كل هذه الخطوات أصلاً؟ ما الغرض من كل موافقة؟ وما القيمة التي تضيفها؟ وهل يمكن دمج بعض المراحل أو إلغاؤها أو تنفيذها بالتوازي؟ إن إعادة هندسة الإجراءات تعني مراجعة رحلة المعاملة من بدايتها إلى نهايتها وتحديد نقاط التعطيل والتكرار وإعادة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات ثم رقمنة المسار الجديد لا أتمتة المسار القديم.

ولا يعني ذلك إلغاء الرقابة أو تجاوز التسلسل الإداري الذي تفرضه التشريعات. فبعض الموافقات ضروري لحماية المال العام وضمان المشروعية والفصل بين الصلاحيات. فالمطلوب هو مراجعة كل مستوى إداري وفق أساس قانوني أو رقابي أو فني واضح ضمن حدود موثقة وقابلة للمساءلة.

وتكشف التجربة الأردنية عن قاعدة يمكن البناء عليها. فقد ارتفعت مرتبة الأردن في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة إلى 71 بالمئة عام 2025 مقارنة بـ63 بالمئة عام 2024، وفق مؤشر الإسكوا. لكن هذا التقدم ينبغي أن يقود إلى مرحلة أكثر طموحاً: الانتقال من قياس مدى توفر الخدمة إلكترونياً إلى قياس مقدار التبسيط الذي حققته. فعدد الخدمات الرقمية مؤشر على الانتشار وليس دليلاً كافياً على كفاءة الإدارة. والأهم أن نعرف كم خطوة اختفت وكم توقيعاً أصبح غير ضروري وكم يوماً وفرنا وكم طلباً أنجز من المرة الأولى.

وتوفر الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2026–2028 إطاراً مهماً لهذا التوجه من خلال التركيز على إعادة تصميم الخدمات وإعادة هندسة الإجراءات وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية.

وهنا تدخل حوكمة البيانات بوصفها شرطاً لتبسيط الإدارة. فليس من المنطقي أن يطلب من المواطن وثيقة تمتلكها جهة حكومية أخرى ويمكن التحقق منها قانونياً وآمناً عبر الربط البيني. لكن تبادل البيانات لا يعني إتاحتها بلا ضوابط؛ بل يتطلب تحديد الغرض والأساس القانوني وصلاحيات الوصول والمسؤولية عن دقتها وحمايتها على ان لا يكون تسهيل الإجراءات على حساب خصوصية المواطنين وحقوقهم.

أما الذكاء الاصطناعي فيمكن أن يفتح مرحلة أكثر تقدماً من خلال تحليل مسارات المعاملات واكتشاف الاختناقات والتنبؤ بأوقات الذروة ومساعدة المؤسسات على توزيع الموارد. ويمكن استخدامه للتحقق من اكتمال الطلبات وتصنيفها أو دعم الموظف في تطبيق معايير الخدمة. لكن لا يجوز تحويل الخوارزمية إلى سلطة غامضة ترفض الطلبات أو تحدد الاستحقاقات دون أساس قانوني ورقابة بشرية وإمكانية تفسير القرار ومراجعته والاعتراض عليه. فالمطلوب إدارة أكثر ذكاءً، لا نقل السلطة التقديرية غير المنضبطة من الموظف إلى النظام.

إن الأردن لا يحتاج إلى حكومة تنقل بيروقراطيتها إلى الفضاء الإلكتروني بل إلى حكومة تستفيد من التكنولوجيا لمراجعة البيروقراطية نفسها. فالمواطن لا يعنيه إن كان طلبه ينتقل بين المكاتب أو بين الشاشات؛ ما يعنيه أن يحصل على حقه دون تعقيد أو تأخير أو تمييز. والاختبار الحقيقي للتحول الرقمي ليس أن نرى المعاملة تتحرك إلكترونياً من موظف إلى مدير عام بل أن نكتشف لماذا كانت تحتاج إلى كل هذه المحطات ثم نمتلك الشجاعة المؤسسية والقانونية لإلغاء ما لا يلزم منها. فالتحول الرقمي لا يبدأ عندما نضع الإدارة على الشاشة بل عندما نعيد تصميمها لتعمل بصورة أفضل.