منتخب النشامى يلتقي نظيره الأسترالي وديا الثلاثاء في الدوحة

خبرني - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الأسترالي وديا عند السابعة من مساء الثلاثاء، على ستاد سحيم بن حمد بالدوحة، في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للمباراة 24 لاعبا: عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، مراد الفالوجي، يزن العرب، عبدالله نصيب، محمد أبو النادي، أحمد عبد ربه، أحمد عساف، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، يوسف قشي، غيث المدادحة، عامر جاموس، علي عزايزة، موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي علوان، محمد أبو غوش، عودة الفاخوري، ومحمود مرضي.

يذكر أن قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 أوقعت منتخب النشامى، وصيف النسخة السابقة، في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية.

وتقام نهائيات كأس آسيا بموعدها الجديد خلال الفترة من 23 كانون الأول 2027 ولغاية 21 كانون الثاني 2028، في المملكة العربية السعودية.