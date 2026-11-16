مستوردون وتجار في قطاع المواد الغذائية يدعمون كتلة التاجر والحلايقة

خبرني - أعلنت شريحة واسعة من مستوردي وتجار قطاع المواد الغذائية دعمها ومؤازرتها لكتلة التاجر التي تخوض انتخابات غرفة تجارة عمان، ولمرشح القطاع لعضوية غرفة تجارة الأردن حمزة الحلايقة.

جاء ذلك خلال حفل حاشد أقامه مجلس إدارة النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، بدعوة من لجنة مؤازرة المرشح حمزة الحلايقة وكتلة التاجر، وبمشاركة ممثلين عن قطاع المواد الغذائية.

وأكد المشاركون خلال الحفل دعمهم لكتلة التاجر، تقديرا لدورها في متابعة قضايا القطاع التجاري والدفاع عن مصالح التجار، ووقوفها إلى جانب قطاع المواد الغذائية ومساندته خلال الأزمات والظروف الصعبة، وحرصها على التواصل مع النقابات ومؤسسات القطاع الخاص ومتابعة التحديات التي تواجه المستوردين والتجار.

وقال نائب نقيب تجار المواد الغذائية خلدون العقاد إن غالبية العاملين في قطاع المواد الغذائية يقفون إلى جانب كتلة التاجر، تقديرا لدورها في دعم القطاع التجاري ومتابعة قضاياه وحفظ حقوق التجار، مؤكدا أن الكتلة تضم خبرات كبيرة من مختلف القطاعات التجارية والخدمية، ولديها القدرة على مواصلة خدمة التجار ومتابعة مطالبهم وخدمة الاقتصاد الوطني.

ودعا العقاد التجار إلى المشاركة في الانتخابات ودعم كتلة التاجر، بما يعزز العمل الجماعي ويدعم تمثيل مختلف القطاعات التجارية في غرفة تجارة عمان.

من جانبه، قال مدير عام النقابة زهير حرب إن كتلة التاجر أثبتت خلال توليها إدارة غرفة تجارة عمان حرصها على متابعة قضايا قطاع المواد الغذائية والوقوف إلى جانبه، لا سيما في الأزمات والظروف الصعبة، مشيرا إلى أن شريحة واسعة من مستوردي وتجار القطاع يقدرون هذه المواقف والجهود التي بذلت في مساندة القطاع ومتابعة احتياجاته.

وأضاف حرب أن كتلة التاجر حظيت في الانتخابات السابقة بدعم عدد من العاملين في قطاع المواد الغذائية، الذين اختاروا جميع أعضاء الكتلة، تقديرا لما قدموه من جهود في خدمة القطاع ومتابعة قضاياه ومصالحه، مشيرا إلى أن شريحة واسعة من المستوردين والتجار يجددون دعمهم للكتلة، ويتطلعون إلى مواصلة التعاون معها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد حرب أهمية استمرار التواصل بين غرفة تجارة عمان وقطاع المواد الغذائية، والعمل على تسهيل الإجراءات ومعالجة التحديات التي تواجه المستوردين والتجار، بما يعزز قدرتهم على مواصلة دورهم في توفير السلع الغذائية والمحافظة على استقرار الأسواق.

وأكدت كتلة التاجر تقديرها واعتزازها بمواقف مستوردي وتجار المواد الغذائية ودعمهم، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع النقابة ومؤسسات القطاع والمستوردين والتجار والعاملين فيه، ودورهم في توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية في المملكة، وخدمة الاقتصاد الوطني.

وشددت كتلة التاجر على أهمية تعزيز الشراكة مع قطاع المواد الغذائية، وتكثيف التواصل مع النقابة والمستوردين والتجار، بما يسهم في متابعة مطالب القطاع والعمل على تذليل العقبات التي تواجهه، وتوفير بيئة أعمال مناسبة تساعده على التوسع والاستمرار في أداء دوره الحيوي في السوق المحلية، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت كتلة التاجر أنها تعمل ضمن فريق متجانس يمتلك رؤية واضحة للتحديث والتطوير، ويضع خدمة القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة عمان والدفاع عن مصالح التجار وخدمة الاقتصاد الوطني في مقدمة أولوياته، داعية التجار إلى المشاركة في الانتخابات ودعم الكتلة.

وتضم كتلة التاجر: خليل الحاج توفيق، ونبيل محمد الخطيب، وخطاب البنا، وسلطان علان، ومحمد عارف البخيت، وقيس فايز أبو طويلة، والدكتور تيسير أبو شيخة، وفلاح الصغير، والمهندس جمال بدران.