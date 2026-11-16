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  • البنك العربي راعيًا بلاتينيًا لجائزة الحسين لأبحاث السرطان لعام 2026

البنك العربي راعيًا بلاتينيًا لجائزة الحسين لأبحاث السرطان لعام 2026

  • 16 نوفمبر 2026
  • 10:29
البنك العربي راعيًا بلاتينيًا لجائزة الحسين لأبحاث السرطان لعام 2026

خبرني - قدّم البنك العربي رعايته البلاتينية لجائزة الحسين لأبحاث السرطان لعام 2026، تأكيدًا لالتزامه بدعم البحث العلمي وتعزيز جهود تطوير أبحاث السرطان في الوطن العربي، بما يسهم في الارتقاء بالمعرفة العلمية ودعم الابتكار في هذا المجال الحيوي. 
وخلال الحفل السنوي الذي أقامته مؤسسة الحسين للسرطان، كرّمت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء المؤسسة والمركز، البنك العربي ممثلا برئيس مجلس إدارته صبيح المصري، تقديراً لدعم البنك للجائزة والمساهمة في تعزيز البحث العلمي في مجال السرطان. 
وأعربت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، نسرين قطامش، عن تقديرها لدعم البنك العربي وقالت: "نؤمن بأن دعم البحث العلمي هو استثمار في رعاية مرضى السرطان على المدى البعيد، وأن تعزيز التميّز البحثي في العالم العربي يتطلب تكامل الجهود والتعاون الاستراتيجي". 
وأضافت أن المؤسسة تعتز بالرعاية البلاتينية التي يقدمها البنك العربي لجائزة الحسين لأبحاث السرطان، والتي تعكس الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم الابتكار العلمي وتمكين الباحثين من تطوير أبحاث نوعية تستجيب للتحديات الصحية في المنطقة، وتسهم في إحداث أثر مستدام في حياة مرضى السرطان.
وتعُدّ جائزة الحسين لأبحاث السرطان من أهم جوائز البحث العلمي في مجال السرطان على مستوى الوطن العربي، إذ تم إطلاقها عام 2020 تخليداً لذكرى جلالة الملك الحسين بن طلال، طيّب الله ثراه، بهدف تشجيع الباحثين والعلماء العرب من جميع أنحاء العالم على تطوير مستوى الأبحاث. 
وساهمت الجائزة في بناء مجتمع عربي بحثي، إذ تمّ تلقّي أكثر من  950طلبا من أكثر من30  دولة، وتمّ تقييمهم على يد أكثر من 15 مقيّما دوليّا خبيرا في مجال الأبحاث والأورام.
وتأتي رعاية البنك العربي للجائزة للسنة السادسة على التوالي ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للبنك، وحرصه على دعم جهود مؤسسة ومركز الحسين للسرطان والمبادرات البحثية في مجال السرطان على مستوى الوطن العربي.

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