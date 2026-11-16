النشامى تحت 17 في مواجهة قوية أمام إيران بتصفيات كأس آسيا

خبرني - يخوض المنتخب الوطني تحت سن 17 لكرة القدم، عند الساعة 12 من ظهر الثلاثاء، مواجهة مهمة أمام نظيره الإيراني، على ستاد لاوس الوطني في العاصمة فيينتيان، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا للناشئين 2027.

وتكتسب المواجهة أهمية في مشوار المنتخب الوطني، إذ يعد المنتخب الإيراني أبرز المنافسين على صدارة المجموعة، التي تستضيف لاوس مبارياتها بنظام التجمع.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة متصدرا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه الفوز في أول مباراتين أمام منتخبي لاوس وسريلانكا.

ويختتم المنتخب الوطني مشواره في التصفيات بمواجهة باكستان عند الساعة 12 من ظهر الجمعة المقبل، على الملعب ذاته.

وكانت قرعة التصفيات وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات إيران ولاوس وباكستان وسريلانكا.

وبحسب نظام التصفيات، وزعت المنتخبات الـ35 المشاركة على 7 مجموعات، تضم كل منها 5 منتخبات، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين 2027، التي تستضيفها أوزبكستان خلال أيار المقبل.

وتنضم المنتخبات السبعة المتأهلة إلى 9 منتخبات ضمنت تأهلها تلقائيا إلى النهائيات، بعد تأهلها إلى كأس العالم تحت 17 عاما 2026 في قطر، وهي أستراليا والصين واليابان وجمهورية كوريا وقطر والسعودية وطاجيكستان وأوزبكستان وفيتنام.