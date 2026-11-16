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الأردن : فسخت خطوبتها فطالبها بـ6 آلاف دينار.. ماذا حكمت المحكمة؟

  • 16 نوفمبر 2026
  • 10:17
الأردن فسخت خطوبتها فطالبها بـ6 آلاف دينار ماذا حكمت المحكمة

خبرني - ردت محكمة صلح حقوق مادبا دعوى أقامها شاب ضد خطيبته السابقة واثنين من أفراد أسرتها، طالب فيها بتعويض قدره 6 آلاف دينار عن أضرار مادية ونفسية قال إنها لحقت به جراء فسخ الخطوبة وعدم إتمام الزواج.

وبحسب تفاصيل القضية، فإن الشاب طالب بالتعويض عن نفقات تكبدها استعدادا للزواج، شملت حفل الخطوبة وشراء الذهب والأجهزة الكهربائية وتجهيز منزل الزوجية، مشيرا إلى أن أسرته حصلت على قروض بنكية لتغطية تلك المصاريف.

وأوضح في دعواه أن خلافات نشبت قبل حفل الخطوبة، قبل أن تتخذ خطيبته قرار إنهاء العلاقة في اليوم التالي للحفل، رغم محاولاته إتمام الزواج وتدخل أقارب للوساطة.

وفي تعليل قرارها، أكدت المحكمة أن الخطوبة ليست عقدا ملزما، وإنما مرحلة تمهيدية للزواج، ويحق لأي من الطرفين إنهاؤها، ولا يترتب على ذلك التعويض إلا إذا ثبت التعسف في استعمال الحق وفقا لأحكام القانون المدني.

وبعد دراسة البينات، وجدت المحكمة أن المدعي لم يقدم ما يثبت تعسف خطيبته السابقة أو تعمدها الإضرار به، كما لم يثبت مسؤولية ذويها عن إنهاء العلاقة أو الادعاءات المتعلقة بالتهديد وسوء المعاملة.

ولفتت إلى أن بعض الوثائق المالية تتعلق بمبالغ تخص والدة المدعي وأفراد أسرته، ولا تعد أضرارا مباشرة لحقت بذمته المالية، كما أن نفقات الصيانة والأثاث كانت لمنزل مملوك له.

وقررت المحكمة رد الدعوى الأصلية لعدم ثبوتها وافتقارها إلى الأساس القانوني، وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب محاماة.

كما ردت الدعوى المتقابلة التي أقامها المدعى عليهم، وألزمتهم بالرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة لصالح المدعي.

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