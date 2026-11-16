- اكتمال العدد النهائي للمشاركين مع إغلاق التسجيل اليوم.. والنسخة الـ35 تنطلق الخميس

مع إغلاق باب التسجيل اليوم، اكتمل العدد النهائي للمشاركين في النسخة الـ35 من بطولة الأردن المفتوحة للجولف، بمشاركة 80 لاعباً يمثلون 17 دولة، تستقبلهم ملاعب أيلة في العقبة خلال الفترة من 19 إلى 21 الشهر الحالي، في موعد رياضي يعزز حضور المدينة وجهةً للمنافسات الدولية والسياحة الرياضية.

وتضم قائمة الدول المشاركة كلاً من الأردن، والعراق، والسودان، وسوريا، وتونس، ولبنان، والبرازيل، وبوتسوانا، وبريطانيا، وإيطاليا، والصين، وصربيا، وسلوفينيا، وكرواتيا، وكندا، وكولومبيا، والولايات المتحدة الأمريكية، بما يمنح البطولة تنوعاً في الخبرات وأساليب اللعب، ويتيح للاعبين الأردنيين فرصة المنافسة والاحتكاك بلاعبين من مدارس مختلفة.

وتستضيف شركة واحة أيلة للتطوير البطولة بالتعاون مع الاتحاد الأردني للجولف وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ضمن روزنامة فعاليات السلطة وأيلة لعام 2026، لتضع العقبة أمام ثلاثة أيام من التنافس، وتفتح للمشاركين ومرافقيهم أبواب تجربة تمتد من الملعب إلى مرافق المدينة ومعالمها السياحية.

وتحمل البطولة في نسختها الجديدة إرثاً رياضياً يعكس استمراريتها، وحضوراً دولياً يعزز قيمتها التنافسية، فيما تشكل استضافتها فرصة للعقبة لإبراز جاهزية مرافقها لاحتضان أحداث تجمع الرياضة بالضيافة والترفيه، وتضيف دافعاً جديداً لزيارتها.

وقال مدير العلاقات العامة في شركة واحة أيلة للتطوير، منصور الكباريتي، إن "استضافة البطولة ورعايتها تأتيان ضمن رؤية الشركة لتنويع المنتج السياحي والرياضي في العقبة، وتعزيز قدرتها على استقطاب البطولات والفعاليات الدولية".

وأضاف "نريد أن يغادر اللاعب أيلة وفي ذاكرته أكثر من نتيجة حققها على الملعب؛ نريده أن يحمل تجربة متكاملة عن العقبة، وعن جودة مرافقها وضيافتها وتنوع ما تقدمه. وهذه هي القيمة التي نعمل على إضافتها من خلال استضافة البطولات: منافسة رياضية تستحق الحضور، ووجهة تستحق العودة".

وأكد الكباريتي أن "اجتماع لاعبين من 17 دولة يمنح البطولة أهمية تتجاوز حجم المشاركة"، مشيراً إلى أن "كل بطولة دولية فرصة لتقديم العقبة إلى جمهور جديد، وما تمتلكه أيلة من مرافق يتيح لنا البناء على هذه الفرصة، بالتعاون مع الاتحاد الأردني للجولف وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لترسيخ مكانة الأردن وجهةً متميزة للجولف والسياحة الرياضية"

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الأردني للجولف، ياسين ياسين، إن "النسخة الـ35 تجمع بين استمرارية البطولة وتنوع حضورها الدولي، بما يدعم قيمتها على صعيد المنافسة وتطوير اللعبة".

وأضاف انه "على الملعب، تتحول المشاركة الدولية إلى احتكاك مباشر وتبادل للخبرات واختبار للمهارات، وهذه فرصة مهمة للاعبين الأردنيين، فتطوير المستوى يحتاج إلى خوض منافسات متنوعة والتعرف إلى أساليب مختلفة في اللعب".

وبيّن ياسين "نتطلع إلى بطولة تترك أثرها بعد انتهاء المنافسات، من خلال تعزيز الاهتمام بالجولف وتشجيع ممارسته، وإقامتها في أيلة توفر بيئة تجمع متطلبات اللعبة بمقومات الاستضافة، وتدعم حضور العقبة على أجندة الأحداث الرياضية الإقليمية والدولية".

وتستند أيلة في استضافة الحدث إلى نادي جولف يضم ملعب بطولات من 18 حفرة، صممه لاعب الجولف العالمي جريج نورمان، وأكاديمية تضم ملعباً تدريبياً مضاءً من تسع حفر، ضمن مساحة تبلغ نحو 800 ألف متر مربع، مع مرافق وخدمات متكاملة للتدريب والمنافسة.

ويواكب ذلك سجل في الاستدامة، توّجه النادي بحصد 13 جائزة ضمن "جوائز الرفاهية المستدامة" خلال أعوام 2024 و2025 و2026، شملت فئات الملاعب الصحراوية والجبلية وملاعب البطولات والملاعب ذات 18 حفرة، على مستويات محلية وإقليمية وعالمية.