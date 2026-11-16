لا تبحث عن هاتفك طويلا.. طريقة تجعله يرن حتى لو كان صامتا

خبرني - قد يفقد المستخدم هاتفه داخل المنزل أو المكتب، ويواجه صعوبة في العثور عليه إذا كان مضبوطا على الوضع الصامت، لكن خدمتي "Google Find Hub" و"Apple Find My" تتيحان تشغيل صوت على الهاتف عن بُعد باستخدام جهاز آخر، دون الحاجة إلى الوصول إليه مباشرة.

وتوفر الخدمتان إمكانية تحديد موقع الهاتف المفقود وتشغيل صوت للمساعدة في العثور عليه، حتى إذا كان مستوى الصوت منخفضا أو كان الوضع الصامت مفعلا، مع اختلاف بعض التفاصيل بحسب نوع الجهاز وإعداداته.

تشغيل صوت على هاتف أندرويد المفقود

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد الاستفادة من خدمة "Google Find Hub"، المعروفة سابقا باسم "Find My Device"، لتشغيل صوت على الهاتف المفقود بأعلى مستوى للصوت لمدة تصل إلى خمس دقائق، حتى إذا كان مضبوطا على الوضع الصامت أو الاهتزاز.

ولاستخدام هذه الميزة، يجب الدخول إلى موقع android.com/find من متصفح على هاتف آخر أو جهاز كمبيوتر، ثم تسجيل الدخول باستخدام حساب غوغل المرتبط بالهاتف المفقود، واختيار الهاتف المطلوب من قائمة الأجهزة المرتبطة بالحساب، والضغط على خيار "Play sound" لتشغيل الصوت.

وبمجرد إرسال الأمر، يصدر الهاتف صوتا مرتفعا لمدة تصل إلى خمس دقائق، ما يساعد على تحديد مكانه إذا كان قريبا، حتى في حال تفعيل الوضع الصامت.

كيف تجعل هاتف آيفون يرن وهو على الصامت؟

يستطيع مستخدمو هواتف آيفون تشغيل صوت عن بُعد باستخدام خدمة "Find My" من خلال جهاز أبل آخر أو متصفح الإنترنت.

وتتم العملية بالدخول إلى موقع icloud.com/find، ثم تسجيل الدخول باستخدام حساب أبل المرتبط بالهاتف المفقود، واختيار جهاز آيفون من قائمة الأجهزة، والضغط على خيار "Play Sound" لتشغيل الصوت.

ويبدأ الهاتف المتصل بالإنترنت بإصدار صوت بعد تأخير قصير، مع ارتفاع مستوى الصوت تدريجيا، ويستمر لمدة تقارب دقيقتين، حتى إذا كان الوضع الصامت مفعلا أو مستوى الصوت مكتوما.

أما إذا كان الهاتف غير متصل بالإنترنت، فيظهر تنبيه "Sound Pending"، ويُنفذ أمر تشغيل الصوت عند عودة اتصال الجهاز بالإنترنت.

إعداد الهاتف مسبقا لتفعيل خدمة العثور عليه

يتطلب الاستفادة من هذه الإمكانية تفعيل خدمة العثور على الجهاز قبل فقدانه. وعلى هواتف أندرويد، يمكن التأكد من إعداداتها بالدخول إلى الإعدادات (Settings)، ثم الموقع (Location) والتأكد من تفعيله، وبعد ذلك فتح قسم الأمان (Security) ثم خدمة "Find Hub"، والتأكد من تفعيل خيار السماح بالعثور على الجهاز (Allow device to be located).

وقد تختلف أسماء القوائم وخطوات الوصول إليها بحسب إصدار نظام أندرويد والشركة المصنعة للهاتف.

أما على هواتف آيفون، فيمكن تفعيل الخدمة بالدخول إلى الإعدادات (Settings)، والضغط على اسم الحساب في أعلى الشاشة، ثم اختيار "Find My"، والدخول إلى "Find My iPhone" والتأكد من تفعيلها.

ويمكن أيضا تفعيل خيار "Find My network" للاستفادة من شبكة العثور على الأجهزة المدعومة حتى في حال عدم اتصالها بالإنترنت، وفق إعدادات الجهاز وشروط الخدمة.

هل يمكن تشغيل صوت الهاتف إذا كان مغلقا أو غير متصل بالإنترنت؟

تختلف إمكانية تحديد موقع الهاتف عن تشغيل صوت عليه عن بُعد؛ إذ لا يعني ظهور آخر موقع معروف للجهاز إمكانية إصدار صوت في اللحظة نفسها.

وفي هواتف أندرويد، يتطلب تشغيل الصوت عادة أن يكون الجهاز مشغلا ومتصلًا بالإنترنت، مع إعداد خدمة "Find Hub" مسبقا، فيما يمكن لشبكة العثور دون اتصال المساعدة في تحديد موقع بعض الأجهزة المدعومة.

أما هواتف آيفون، فيمكن تعليق أمر تشغيل الصوت إذا كان الجهاز غير متصل بالإنترنت، ليُنفذ عند عودة الاتصال. كما تتيح شبكة "Find My" المساعدة في تحديد موقع أجهزة مدعومة حتى عندما تكون غير متصلة بالإنترنت، لكن تشغيل الصوت يظل مرتبطا بعودة اتصال الجهاز.

وتبرز أهمية تفعيل خدمات العثور على الأجهزة وإعدادها مسبقا، إذ تتيح للمستخدمين فرصة أكبر لتحديد مكان هواتفهم المفقودة والتعامل معها عن بُعد.