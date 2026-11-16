بنك الإسكان ينظم فعالية Walk & Chat لدعم الصحة الجسدية والنفسية لموظفيه

خبرني - نظم بنك الإسكان مؤخراً فعالية Walk & Chat لموظفيه، وذلك في إطار برامجه الهادفة إلى تعزيز بيئة عمله الإيجابية، وكجزء من مبادرة رفاهية الموظفين Wellbeing Employee.

وجاء تنظيم الفعالية التي حملت شعار: "صحتك، طاقتك، حياتك"، لإتاحة مساحة تفاعلية للتواصل الإيجابي بين الزملاء خارج إطار العمل اليومي، ومنحهم الفرصة لتجديد طاقتهم، بما يدعم توازنهم النفسي، ويعزز رضاهم عن تجربتهم الوظيفية وبيئة عملهم.

وتعد الفعالية تجسيداً عملياً لالتزام البنك بتطبيق أفضل ممارسات رعاية الموظفين، بما يشمل الاهتمام بصحتهم الجسدية والنفسية، وتوفير بيئة عمل داعمة ومحفزة، تراعي الاحتياجات المتنوعة للموظفين، وتقوم على التناغم والتكامل بينهم، وهو ما يعتبر من أهم الأولويات الاستراتيجية التي يركز البنك عليها، لأهميتها في تحسين مستوى التعاون، ورفع كفاءة الأداء والخدمات المقدمة للعملاء.

وشهدت الفعالية العديد من الأنشطة التفاعلية والتثقيفية، إلى جانب جولة مشي في جبل اللويبدة، عززت وعي المشاركين بأهمية النشاط البدني ودوره في زيادة المرونة النفسية والمساعدة في التعامل مع الضغوطات، وبالتالي الارتقاء بجودة الحياة على المستويين الشخصي والمهني.

ويشار إلى أن بنك الإسكان يواصل تنفيذ الفعاليات والمبادرات التمكينية الموجهة لموظفيه، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتعزيز مزاياه التنافسية، وعنصراً محورياً في الحفاظ على مكانته كجهة عمل متميزة تسهم في إعداد كفاءات مصرفية مؤهلة وبناء أجيال من القيادات القادرة على مواكبة تطورات القطاع المصرفي ومتطلباته المستقبلية.

